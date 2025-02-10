Полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп чинить на Владіміра Путіна економічний тиск, щоб прискорити процес завершення гарячої фази війни в Україні. Це посилить напруженість між Путіним і Трампом, оскільки жоден із них не бажає поступатися.

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Він додав, що Путін не захоче відступати, якщо не зможе представити російському народові війну проти України як певний успіх. Крім того, він прагнутиме отримати більше територій у межах будь-яких переговорів.

Трамп має більше важелів тиску

Президент України відкрито заявляє, що Київ готовий до переговорів, що є позитивним сигналом для Білого дому.

Водночас Путін "буксує" з цього питання. Я думаю, що цього року ми станемо свідками серйозного розколу між Трампом і Путіним, якщо тільки Трамп не зможе змусити Путіна піти на поступки,

– сказав Філіп Інґрем.

Він також зазначив, що Дональд Трамп має більше важелів впливу на Путіна, ніж навпаки. Все залежить від того, наскільки Путін готовий витримувати тиск, перш ніж поступитися.

Тактика залякування

"Ви, напевно, краще за мене знаєте російську психологію: Путін готовий витримати чимало. А от Трамп, найімовірніше, не захоче різко посилювати свої погрози та економічний тиск – він прагнутиме діяти поступово. Вважаю, що у Путіна ще залишилося достатньо ресурсів, щоб триматися", – додав Інґрем.

Полковник у відставці підкреслив, що Трамп веде економічну боротьбу з багатьма країнами світу, проте розв'язати питання російської агресії, ймовірно, намагатиметься якнайшвидше.

Дональд Трамп підходить до таких речей як бізнесмен, яким він і є. Він не професійний політик, а виходець із бізнесу, де використовується тактика залякування. Він спробує переграти свого суперника, змушуючи його опинитися в безвихідному становищі,

– зазначив Інґрем.

Він припустив, що Кремль торгуватиметься, попри скрутне становище, щоб приховати свої слабкі сторони, уникнути поразки й змусити інших піти на поступки.