В интервью NBC News советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц сообщил, что США на этой неделе будут говорить с партнерами о завершении войны в Украине, передает 24 Канал.

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Что сказал Волц

Волц подчеркнул, что госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Кит Келлог будут обсуждать в Европе детали того, как положить конец этой войне.

Политик раскрыл, что основной посыл американов будет заключаться в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за конфликт России и Украины. Волц отметил, что Трамп завершит войну, однако вопрос гарантий безопасности для Киева должен быть полностью на европейских союзниках.

Также чиновник отметил, что будет обсуждено продолжение помощи Украине. "Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами относительно их редкоземельных металлов, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также по покупке наших ресурсов. Эти разговоры состоятся на этой неделе", – сказал Волц.

Напомним, что новый министр обороны Пит Гегсет посетит встречу в формате "Рамштайн" в Брюсселе 12 февраля, однако США впервые не будут возглавлять заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Известно, что спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог и вице-президент Джей Ди Вэнс будут представлять США на конференции в Мюнхене.

Напомним, что в одном из последних заявлений Дональд Трамп заявил, что говорил с Путиным об окончании войны в Украине. По словам американца, российский диктатор, мол, хочет, чтобы "люди прекратили умирать". Также президент сообщил, что имеет конкретный план по прекращению войны в Украине. Кроме того, он похвастался хорошими отношениями с главой Кремля.