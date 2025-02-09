Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лисный. По его словам, скоро станет известно, действительно ли это так, потому что события развиваются очень быстро.

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"Если Трамп это озвучивает, то считает, что каких-то промежуточных тактических результатов он этим разговором достиг, и поэтому о нем надо заявить миру, что есть какой-то сдвиг. Прав ли я, или не прав – покажет время. Здесь не так долго осталось ждать, потому что события развиваются достаточно быстро", – сказал он.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" публикации о разговоре Трампа и Путина. Ранее он постоянно подчеркивал, что никаких контактов не было, потому что не о чем говорить. Это изменение линии поведения России может свидетельствовать о том, что происходят консультации и есть какой-то сдвиг.

Главное – это результат

Олег Лесной предположил, что мирного плана Трампа еще нет, но он находится в активной работе. Поэтому Украина должна быть в этом процессе, проводить консультации на разных уровнях, но не обязательно очных.

Не обязательно очных, потому что логика таких переговоров следующая. Только тогда, когда есть определенные результаты, идет какое-то озвучивание. Если работа продолжается, не нашли общих точек соприкосновения или находятся в поиске этих точек соприкосновения, происходит тишина,

– объяснил он.

То, что Трамп поговорил с Путиным, может вызвать у украинцев определенную настороженность. Однако сначала состоялась встреча лидера Штатов с Президентом Украины Владимиром Зеленским в декабре 2024 года, еще до инаугурации Трампа.

Поэтому первая встреча состоялась не с Путиным. То, что Трамп позвонил – возможно, это даже такой тактический ход. Трамп подыграл Путину,

– считает политолог.

Вероятно, Трамп считает, на него не распространяются никакие правила. В частности, эти мифические надежды Путина, что если к нему позвонили, то он "важнее чем тот, кто звонил". Однако в мире понимают, кто лидер.

"Ситуация зашла в такое русло, что неважно, как это происходит. Важно, чтобы результат для нас был хороший. А кто с кем поговорил – уже будет не важно, когда будет достигнуто то, что нам необходимо. Справедливый мир может достигаться разными способами", – добавил Лисный.