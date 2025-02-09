Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний. За його словами, скоро стане відомо, чи це дійсно так, бо події розвиваються дуже швидко.

До теми Трамп заявив, що говорив із Путіним щодо припинення війни в Україні, – New York Post

"Якщо Трамп це озвучує, то вважає, що якихось проміжних тактичних результатів він цією розмовою досягнув, і тому про неї треба заявити світові, що є якесь зрушення. Чи правий я, чи не правий – покаже час. Тут не так довго залишилось чекати, тому що події розвиваються досить швидко", – сказав він.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков прокоментував, що не може "ні підтвердити, ні спростувати" публікації про розмову Трампа та Путіна. Раніше він постійно наголошував, що жодних контактів не було, бо нема про що говорити. Ця зміна лінії поведінки Росії може свідчити про те, що відбувають консультації та є якесь зрушення.

Головне – це результат

Олег Лісний припустив, що мирного плану Трампа ще немає, але він перебуває в активній роботі. Тому Україна повинна бути у цьому процесі, проводити консультації на різних рівнях, але не обов'язково очних.

Не обов'язково очних, тому що логіка таких перемовин наступна. Тільки тоді, коли є певні результати, йде якесь озвучення. Якщо робота продовжується, не знайшли спільних точок дотику або перебувають у пошуку цих точок дотику, відбувається тиша,

– пояснив він.

Те, що Трамп поговорив з Путіним, може викликати в українців певну насторогу. Однак спочатку відбулась зустріч лідера Штатів із Президентом України Володимиром Зеленським у грудні 2024 року, ще до інавгурації Трампа.

Тому перша зустріч відбулася не з Путіним. Те, що Трамп подзвонив – можливо, це навіть такий тактичний хід. Трамп підіграв Путіну,

– вважає політолог.

Ймовірно, Трамп вважає, на нього не розповсюджуються ніякі правила. Зокрема, ці міфічні сподівання Путіна, що якщо до нього подзвонили, то він "важливіший ніж той, хто дзвонив". Однак у світі розуміють, хто лідер.

"Ситуація зайшла у таке річище, що неважливо, як це відбувається. Важливо, щоб результат для нас був гарний. А хто з ким поговорив – вже буде не важливо, коли буде досягнуто того, що нам необхідно. Справедливий мир може досягатися різними способами", – додав Лісний.