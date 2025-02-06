Вероятно, презентует в Мюнхене: какие пункты может содержать план мира от Кэллога

План по завершению войны России против Украины, вероятно, станет известным на конференции в Германии. Она начнется 14 февраля, и туда приедут представители новой американской власти.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что в плане Кита Келлога будут уже известные предложения. В частности, прекратить огонь по определенной линии соприкосновения. Возможно, будет предложение о создании демилитаризованных зон, которые надо будет согласовать.

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"Интересно, как будет стоять вопрос контроля за прекращением огня. Кто будет выполнять функции поддержания мира? Не миротворческую функцию. Очень часто путают эти понятия. А по сути будет нужна функция поддержания мира, то есть будет нужна не просто контрольная миссия по процедуре прекращения огня", – отметил Владимир Фесенко.

Спорные вопросы

Политолог объяснил, что негативный опыт Минских соглашений заключался в том, что мониторинга было недостаточно. Нужно обеспечение условий для прекращения огня. А это означает, что на линии соприкосновения не должно быть враждебных сторон, не должно быть войск, которые между собой воюют. Соответственно, там должны быть миротворцы.

Здесь много конкретных вопросов, и это требует времени и определенных усилий для достижения договоренностей. Возможно, придется искать миротворцев. Кто может быть в этом корпусе для обеспечения прекращения огня? И будут спорные вопросы, в частности, о статусе оккупированных территорий,

– отметил политолог.

Фесенко добавил, что Россия видит гарантию безопасности в полном отказе Украины от НАТО, а Украина, наоборот, считает, что именно НАТО является гарантией безопасности. Политолог сомневается, что в этом вопросе удастся найти компромисс.

"Я не вижу такой возможности. Но в любом случае для нас гарантия безопасности будет вопросом номер один. И вот что предложат американцы? Нет ответа на этот вопрос. Кит Келлог может раскрыть некоторые пункты этого плана, большинство из которых для нас не станут большой новостью. А некоторые пункты могут стать предметом дискуссий", – отметил Фесенко.

Кто из Белого дома приедет в Мюнхен

Он добавил, что сначала состоится презентация плана Кита Келлога в Мюнхене, а потом уже переговоры. Для Украины такая ситуация положительная, поскольку в Мюнхене будут переговоры с участием европейцев. Украина как раз настаивает на том, что в рамках мирного процесса должны принять участие представители Европы.

"Там будет не только Кит Келлог, я думаю, что с презентацией этого плана выступит и кто-то из более высоких представителей новой американской власти. Обычно США там представлял вице-президент. Возможно, сейчас будет Джей Ди Вэнс – фигура очень неоднозначная. В прошлом году он в Мюнхене выступал еще как сенатор с очень контроверсионной речью, которая Украине не понравилась", – добавил политолог.

Фесенко отметил, что в речи тогдашнего сенатора речь шла об уступках России. Сейчас Вэнс после победы Дональда Трампа не выражает публичной позиции.

Если он будет выступать вместе с Китом Келлогом, интересно, что он скажет и будет ли это согласованная позиция. В Белом доме идут дискуссии относительно стратегии и тактики переговорного процесса и отношения к Украине,

– сказал Владимир Фесенко.

Он предположил, что в Мюнхене будет новый госсекретарь Марко Рубио.

Конкретика будет в Киеве

После этого в Киеве будет идти согласование американских предложений.

"Это уже будет конкретный переговорный процесс пока только с нами, в частности дискуссия вокруг пунктов плана. То есть план будет представлен в Мюнхене, и состоится общая экспертная дискуссия, а рабочая дискуссия с нашими откровенными замечаниями по пунктам будет уже в Киеве", – отметил политолог.

Фесенко добавил, что в Киеве будет обсуждаться вопрос, когда, как, в каком формате и на каком уровне могут состояться переговоры с участием Украины и России. Реальные переговоры будут происходить все-таки в Киеве, а в Мюнхене будут встречи и консультации, экспертное обсуждение плана. Пока это будет медийно-политическая акция, а не столько переговорный процесс.