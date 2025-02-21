Госсекретарь США назвал главную предпосылку встречи Трампа и Путина

В Госдепе США прокомментировали возможную встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Марко Рубио назвал главную предпосылку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Когда состоится встреча Путина с Трампом

Госсекретарь заявил, что возможная встреча Трампа с Путиным в значительной степени будет зависеть от того, смогут ли США достичь прогресса в вопросе прекращения войны.

Рубио сказал, что обсуждал это во время встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии. Рассказал об этом Лаврову и другим официальным лицам.

Встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем будет идти речь,

– отметил чиновник.

Добавил, как правило, встречи не проводят, пока не знают, какой результат или какой прогресс был достигнут. Рубио убежден, когда она состоится, это будет "очень важно".

"Поэтому я думаю, что от того, когда состоится эта встреча, во многом будет зависеть, сможем ли мы достичь прогресса в прекращении войны в Украине. И если сможем, и эта встреча будет тем, что скрепит соглашение, я думаю, что все должны праздновать то, что президент Трамп является миротворцем", – заявил госсекретарь США.