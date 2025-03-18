На политической арене немало игроков, которые сохраняют отношения между двумя сторонами войны. Как рассказал 24 Каналу политолог Георгий Чижов, очень большую роль может сыграть еще одна страна.

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Кто больше всего может повлиять на Путина

Если президент Китая Си Цзиньпин, который 9 мая приедет в Москву, скажет Путину, чтобы тот соглашался на определенные условия, тогда российский диктатор будет вынужден это сделать. С мнением Си Путин считается даже больше, чем с мнением Дональда Трампа.

Россия значительно больше зависит от Китая, чем от США. Сложно сказать, как идут переговоры между китайским и российским руководством, потому что это тайна за семью замками. Но еще в 2022 году были слухи, что именно позиция Пекина заставила Москву отказаться от ядерного шантажа,

– подчеркнул Георгий Чижов.

Предполагают, что именно Си Цзиньпин сказал Путину, что не надо себя так вести, потому что он потеряет поддержку Китая.

В целом позиция Китая заключается в том, чтобы не принимать резких решений. Там могут опасаться того, что Трамп попытается перетянуть Россию на свою сторону. Но Москва не имеет большой роли в спорах между Китаем и США,

– подчеркнул политолог.

Именно российская пропаганда навязывает, что Россия – это якобы сверхдержава. Она действительно имеет большую территорию, нефть, но даже это сырье Китай может брать из других источников. К тому же непонятно, как Трамп "оторвет" Москву от Пекина, если она настолько от него зависима.

Сейчас Си Цзиньпин лишь пытается понять, как можно вести себя с Трампом, что можно позволить себе с Тайванем. Ведь сегодня ни один мировой лидер не способен прогнозировать поведение президента США,

– отметил политолог.

На втором месте по влиянию – Индия как крупный экономический партнер России, покупатель нефти. Через эту страну осуществляют различные контакты. Турция играет значительно меньшую роль, она, как бы посредник, который пытается быть для всех хорошим, и еще при этом заработать.