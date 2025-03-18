Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Truth Social. По его словам, телефонный разговор с главой Кремля запланирован на утро 18 марта по североамериканскому восточному времени.

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Многие элементы соглашения по Украине уже согласованы с Путиным

Трамп утверждает, что во время войны еженедельно погибает 2 500 солдат с обеих сторон, однако не привел никаких доказательств своих слов.

Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать. Тысячи молодых солдат и другие люди погибают,

– сказал он.

К тому же президент США утверждает, что во время войны еженедельно погибает 2 500 солдат с обеих сторон, однако не привел никаких доказательств своих слов.

К слову, президент России Путин пытается повлиять на Трампа, чтобы получить уступки от США во время переговоров о прекращении войны в Украине.

Россия отклонила предложение о 30-дневном прекращении огня, считая, что оно должно быть долгосрочным и устранять первопричины войны.