Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Truth Social. За його словами, телефонна розмова з очільником Кремля запланована на ранок 18 березня за північноамериканським східним часом.

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Багато елементів угоди щодо України вже узгоджені з Путіним

Трамп стверджує, що під час війни щотижня гине 2 500 солдатів з обох сторін, проте не навів жодних доказів своїх слів.

Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть,

– сказав він.

До того ж президент США стверджує, що під час війни щотижня гине 2 500 солдатів з обох сторін, проте не навів жодних доказів своїх слів.

До слова, президент Росії Путін намагається вплинути на Трампа, щоб отримати поступки від США під час переговорів щодо припинення війни в Україні.

Росія відхилила пропозицію про 30-денне припинення вогню, вважаючи, що воно має бути довгостроковим і усувати першопричини війни.