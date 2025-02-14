Только Зеленский может вести переговоры от имени Украины, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вести переговоры от имени Украины может исключительно Владимир Зеленский. Кроме этого, французский лидер заявил, что мир, который фактически будет означать капитуляцию государства, будет "плохой новостью для всех".

Макрон также назвал возвращение Дональда Трампа к власти "электрошоком", который должен заставить Европу обеспечить не только безопасность Украине, но и свое собственное будущее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что заявил Макрон о переговорах

В интервью изданию, которое состоялось в Елисейском дворце после того, как Дональд Трамп договорился с Путиным о проведении переговоров по завершению войны в Украине, французский президент призвал Европу "нарастить мышцы" в сфере обороны и экономики. Он также заявил, что вести переговоры от имени Украины может только Владимир Зеленский.

Единственный вопрос на этом этапе – действительно ли Путин готов к прекращению огня на реалистичных условиях. Если так, тогда решение за Украиной – именно Киев должен вести переговоры с Москвой,

– говорит Макрон.

Он добавляет, что все "должны оставаться бдительными". По мнению президента Франции, возвращение Трампа в Белый дом должно стать для Европы сигналом того, что пришло время инвестировать в собственную оборону, экономическое и технологическое развитие.

Макрон также заявил, что европейские страны должны "ускориться" и прибегнуть к решительным действиям, отметив, что отказ от реформ может стать катастрофическим. Кроме этого, он поддержал предложение администрации Трампа о том, что именно Европа должна взять на себя ответственность за безопасность Украины.

По мнению Макрона, такая позиция США является частью глобального сдвига во внешней политике Вашингтона, ведь Соединенные Штаты все больше сосредотачивают внимание на противостоянии с Китаем.

Президент Франции также заявил, что Зеленский должен самостоятельно решать вопрос территориальной целостности Украины, а Европа – гарантировать безопасность государству. Кроме этого, он сообщил, что обсуждает с европейскими союзниками возможность отправки войск в Украину, чтобы предотвратить новую российскую агрессию.