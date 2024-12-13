Детали передает 24 Канал со ссылкой на выступление Рютте. Во время речи генеральный секретарь назвал потери сторон в войне. К слову, этот месяц стал для россиян рекордным по количеству потерь.

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Рютте о потенциальных мирных переговорах

Он подчеркнул, что Запад обсуждает возможные переговоры публично и открыто. Например, в СМИ много говорят о гарантиях безопасности для Украины, возможном членстве Украины в НАТО, какие плюсы и минусы получит Киев, став членом Альянса. Обсуждают и то, стоит ли Украине соглашаться на сдачу территорий. Такая открытость в обсуждениях – сильная сторона, которая одновременно таит и определенную проблему.

Если бы я сейчас сидел в Кремле, и меня бы звали Владимир Владимирович Путин, я бы сказал: "Все движется для меня очень позитивно! А я даже не за столом переговоров",

– пояснил Рютте.

По его словам, следует быть более сдержанными – и сосредоточиться на том, чтобы Украина участвовала в потенциальных переговорах с позиции силы.

Интересно! Дискуссия, в которой участвовал Рютте, называлась "Чтобы предотвратить войну, НАТО должно потратить больше". И генеральный секретарь Альянса говорил именно в этом ключе: НАТО не готово к угрозам со стороны России в ближайшие годы. Следует перейти к мышлению военного времени и тратить на оборону значительно больше.

Генсек НАТО высказался о Зеленском

Рютте привел слова украинского президента, который отказался покидать страну. Тогда Зеленский просил оружие, и, по мнению представителя НАТО, этот призыв актуален и теперь.

"Сейчас он не нуждается в большем количестве планов, он снова нуждается в большем количестве амуниции, ПВО и так далее", – сказал генсек.

Он подытожил: Альянс сейчас ведет своеобразные дебаты о переговорах о мире внутри самого себя или с европейскими партнерами. Путина за столом переговоров нет, а это рискованно.