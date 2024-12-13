Деталі передає 24 Канал з посиланням на виступ Рютте. Під час промови генеральний секретар назвав втрати сторін у війні. До слова, цей місяць став для росіян рекордним за кількістю втрат.

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Рютте про потенційні мирні перемовини

Він підкреслив, що Захід обговорює можливі переговори публічно та відкрито. Наприклад, у ЗМІ багато говорять про гарантії безпеки для України, можливе членство України в НАТО, які плюси та мінуси отримає Київ, ставши членом Альянсу. Обговорюють і те, чи варто Україні погоджуватися на здачу територій. Така відкритість в обговореннях – сильна сторона, яка водночас таїть і певну проблему.

Якби я зараз сидів у Кремлі, і мене би звали Владімір Владімірович Путін, я б сказав: "Усе рухається для мене дуже позитивно! А я навіть не за столом переговорів",

– пояснив Рютте.

За його словами, слід бути стриманішими – і зосередитися на тому, щоб Україна брала участь у потенційних переговорах з позиції сили.

Цікаво! Дискусія, в якій брав участь Рютте, мала назву "Щоб запобігти війні, НАТО має витратити більше". І генеральний секретар Альянсу говорив саме в цьому ключі: НАТО не готове до загроз з боку Росії у найближчі роки. Слід перейти до мислення воєнного часу та витрачати на оборону значно більше.

Генсек НАТО висловився про Зеленського

Рютте навів слова українського президента, який відмовився залишати країну. Тоді Зеленський просив зброї, і, на думку представника НАТО, цей заклик актуальний і тепер.

"Зараз він не потребує більше планів, він знову потребує більше амуніції, ППО і так далі", – сказав генсек.

Він підсумував: Альянс зараз веде своєрідні дебати про переговори щодо миру всередині самого себе або з європейськими партнерами. Путіна за столом переговорів нема, а це ризиковано.