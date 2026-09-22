"Война достигает пика": экс-посол Чалый объяснил, что может стать отправной точкой для переговоров

Война может изменить динамику не только из-за решений политиков, но и тогда, когда стороны достигнут определенного предела своих возможностей.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью 24 Канала заявил, что война может приближаться к пику эскалации. Он объяснил, что что должно произойти после этого, чтобы появилась возможность для переговоров.

Война может приближаться к пику эскалации

Чалый отметил, что, по его мнению, Россия сейчас либо приближается к пику эскалации, либо уже его прошла.

Война, на мой взгляд, либо достигает пика эскалации со стороны России, либо мы уже перешли этот пик,

– сказал дипломат.

Ранее одним из возможных сценариев была угроза применения Россией ядерного оружия. Но сейчас Чалый не видит подготовки России к такому шагу.

Вместе с тем сохраняется риск дальнейшей эскалации как против Украины, так и в Европе.

Что может стать отправной точкой для переговоров?

Чалый считает, что переломным моментом должно стать установление определенного баланса, после которого Россия поймет, что больше не может достичь своих целей военным путем.

Одним из таких индикаторов того, что дальше все пойдет быстрее, станет прохождение этой кривой до пика войны. После пика она станет уже не такой длинной, а более резкой, вертикальной. Это произойдет тогда, когда будет установлен баланс, и мир, и Путин получат сигнал, что дальше он уже ничего не может достичь,

– пояснил дипломат.

Однако даже после достижения такого баланса переговоры не будут означать мгновенного завершения войны.

Чалый предостерег от ожидания 2028 года

Дипломат также обратил внимание на то, что многие политики и эксперты уже ориентируются на 2028 год как на возможный период важных решений. Это связано, в частности, с выборами в США и Германии.

Однако Чалый считает опасным воспринимать этот год как заранее определенную точку завершения войны.

Главное – определить, с какими ресурсами ты подойдешь: кадровыми, дипломатическими, финансовыми,

– подчеркнул Чалый.

От этого будет зависеть, какие условия для Украины будут возможны в будущем и стоит ли соглашаться на определенные договоренности уже сейчас.