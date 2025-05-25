Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Трамп имеет серьезное влияние в США, учитывая должность. Однако Соединенные Штаты Америки это страна рычагов и противовесов.

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Путин говорит не все Трампу

Дружеское отношение Трампа к Путину, вероятно, связано с экономической выгодой, которую лидер США хочет получить сотрудничая с Россией.

Путин, обещая торговать с Трампом или передать американцам какие-то недра, забывает или не хочет сказать об одном моменте. Все это он сможет сделать только с согласия Китая,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Важно, чтобы Украине удалось донести эту правду до лидера США. Ведь Китай, который уже считает все российские ресурсы своими, вряд ли согласится делиться ими с Соединенными Штатами Америки.

Китайцам удалось интегрировать российскую экономику в свою, создав зависимость Москвы от поддержки Пекина.

Поэтому, когда мы сейчас говорим о потенциально будущих переговорах, то все в Украине должны осознавать, что направления диалога могут быть совсем не прогнозируемыми,

– высказался председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

По его словам, Украине больше всего придется полагаться на личные решения и украинскую армию. От того, насколько общество будет объединено и готово поддерживать Силы обороны поддерживать Силы обороны будет зависеть серьезность подхода к переговорам. Говорится об иностранных партнерах и россиянах.

Как правильно сотрудничать с США

Иван Тимочко подчеркнул, что Украине важно сотрудничать и взаимодействовать не только с президентом США, но и с сенаторами, конгрессменами и религиозными общинами.

Из 300 миллионов американского населения 200 – 250 миллионов являются верующими. Вот это звено работы для нас крайне необходимо и важно,

– сказал он.

Американские сенаторы, среди которых и демократы, и республиканцы, подготовили очень серьезные санкции против Владимира Путина.

В американском Сенате и Конгрессе есть те, кто поддерживает предоставление военной помощи Украине. По мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск, с ними надо сотрудничать нашему государству.

Тогда Трамп не сможет запретить поставки оружия для Украины. Это очень важно,

– отметил он.

К слову, по мнению журналистов Bloomberg, Дональд Трамп фактически избегает реального участия в урегулировании войны, выбирая путь пассивности и поддержки предложений Кремля, даже если они бесперспективны. Его позиция свидетельствует о нежелании рассматривать Россию как агрессора, а войну – как дело, требующее решительного вмешательства. Такой подход может лишь затянуть конфликт и ослабить позиции Украины, одновременно играя на руку Путину.