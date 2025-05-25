Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зазначивши, що Трамп має серйозний вплив у США, зважаючи на посаду. Проте Сполучені Штати Америки це країна важелів і противаг.

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Путін каже не все Трампу

Приязне ставлення Трампа до Путіна, ймовірно, пов'язане з економічною вигодою, яку лідер США хоче отримати співпрацюючи із Росією.

Путін, обіцяючи торгувати із Трампом чи передати американцям якісь надра, забуває чи не хоче сказати про один момент. Все це він зможе зробити лише за згоди Китаю,

– підкреслив Іван Тимочко.

Важливо, щоб Україні вдалось донести цю правду до лідера США. Адже Китай, який уже вважає всі російські ресурси своїми, навряд погодиться ділитись ними зі Сполученими Штатами Америки.

Китайцям вдалось інтегрувати російську економіку у свою, створивши залежність Москви від підтримки Пекіну.

Тому, коли ми зараз говоримо про потенційно майбутні переговори, то всі в Україні мають усвідомлювати, що напрямки діалогу можуть бути зовсім не прогнозованими,

– висловився голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, Україні найбільше доведеться покладатись на особисті рішення та українську армію. Від того, наскільки суспільство буде об'єднане та готове підтримувати Сили оборони залежатиме серйозність підходу до переговорів. Мовиться про іноземних партнерів та росіян.

Як правильно співпрацювати із США

Іван Тимочко підкреслив, що Україні важливо співпрацювати та взаємодіяти не тільки із президентом США, але й із сенаторами, конгресменами та релігійними громадами.

З 300 мільйонів американського населення 200 – 250 мільйонів є вірянами. Ось ця ланка роботи для нас є вкрай необхідна і важлива,

– сказав він.

Американські сенатори, серед яких і демократи, і республіканці, підготували дуже серйозні санкції проти Владіміра Путіна.

У американському Сенаті й Конгресі є ті, хто підтримує надання військової допомоги Україні. На думку голови Ради резервістів Сухопутних військ, з ними треба співпрацювати нашій державі.

Тоді Трамп не зможе заборонити постачання зброї для України. Це дуже важливо,

– зауважив він.

До слова, на думку журналістів Bloomberg, Дональд Трамп фактично уникає реальної участі у врегулюванні війни, обираючи шлях пасивності й підтримки пропозицій Кремля, навіть якщо вони безперспективні. Його позиція свідчить про небажання розглядати Росію як агресора, а війну – як справу, що потребує рішучого втручання. Такий підхід може лише затягнути конфлікт і послабити позиції України, водночас граючи на руку Путіну.