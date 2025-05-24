На цьому у коментарі журналістам наголосила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Посадовиця каже, що ми маємо ростити покоління, яке буде здатне дати відсіч ворогові у будь-яку мить, передає 24 Канал.

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Загроза з боку Росії з нами на багато років

Ми усі маємо зрозуміти – війна надовго назалежно від того, чи буде перемир'я, чи ні, чи будуть мирні угоди чи ні. Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття,

– заявила Верещук.

Посадовиця зазначила, що українці мають переналаштувати свою свідомість, аби мати змогу відбити напад противника у будь-яку хвилину. Лише тоді, коли Росія знатиме, що українське суспільство готове до спротиву, що у разі нового нападу по окупантах "стрілятиме кожна хата", вона не наважиться наступати.

"Оце наша стратегія. Наші діти повинні готуватися, повинні знати, що таке війна. Бо усі ми у ній, зрештою, живемо", – підсумувала Верещук.

До слова, міністр оборони Умєров заявив, що Україна перебуває на першому етапі досягнення миру з Росією, який включає домовленості про обмін військовополоненими та цивільними.

Другий та третій етапи охоплюють припинення вогню та зустріч лідерів.