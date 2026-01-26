"Это часть игры": окончания войны в ближайшей перспективе не будет, – нардеп Костенко
- Нардеп Роман Костенко заявил, что окончание войны в ближайшей перспективе не ожидается, поскольку Путин использует переговоры как манипуляцию.
- Россия может соглашаться только на краткосрочные паузы, чтобы избежать санкций и продолжать производство ракет.
Надеяться на реальное окончание войны в ближайшей перспективе не стоит. Вместо реальных переговоров глава Кремля Владимир Путин, вероятно, и в дальнейшем будет пытаться затягивать процесс.
Об этом заявил народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.
Когда закончится война?
Роман Костенко объяснил, что пока нет никаких признаков того, что война может закончиться в ближайшее время, а Путин рассматривает переговоры исключительно как инструмент манипуляции.
Окончания войны точно ни, я не вижу. Ну, все может быть, но я не вижу в ближайшей перспективе. Путин будет играть с такими переговорами,
– сказал нардеп.
По его словам, Россия может соглашаться только на краткосрочные, точечные паузы. Речь идет о так называемых "энергетических перемириях" или режимах тишины сроком на один-два дня, максимум – на неделю.
На самом же деле Москва использует переговорный процесс, чтобы избежать арестов теневого флота, введения полных санкций против себя и своих сателлитов и продолжать производство ракет.
Это часть игры, которая будет приводить дальше к возобновлению боевых действий. Просто игра Путина,
– подытожил Роман Костенко.
Как прошла недавняя встреча в ОАЭ?
В Абу-Даби 23 – 24 января состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, США и России. По словам украинских чиновников, обсуждения в ОАЭ были "позитивными" и "конструктивными".
Как сообщил Владимир Зеленский, США поднимали вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого обстоятельств безопасности.
Следующий этап трехсторонних переговоров запланирован на воскресенье, 1 февраля.