"Это часть игры": окончания войны в ближайшей перспективе не будет, – нардеп Костенко

Надеяться на реальное окончание войны в ближайшей перспективе не стоит. Вместо реальных переговоров глава Кремля Владимир Путин, вероятно, и в дальнейшем будет пытаться затягивать процесс.

Об этом заявил народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.

Когда закончится война?

Роман Костенко объяснил, что пока нет никаких признаков того, что война может закончиться в ближайшее время, а Путин рассматривает переговоры исключительно как инструмент манипуляции.

Окончания войны точно ни, я не вижу. Ну, все может быть, но я не вижу в ближайшей перспективе. Путин будет играть с такими переговорами,

– сказал нардеп.

По его словам, Россия может соглашаться только на краткосрочные, точечные паузы. Речь идет о так называемых "энергетических перемириях" или режимах тишины сроком на один-два дня, максимум – на неделю.

На самом же деле Москва использует переговорный процесс, чтобы избежать арестов теневого флота, введения полных санкций против себя и своих сателлитов и продолжать производство ракет.

Это часть игры, которая будет приводить дальше к возобновлению боевых действий. Просто игра Путина,

– подытожил Роман Костенко.

Как прошла недавняя встреча в ОАЭ?