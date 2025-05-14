Зеленский рассказал, о чем хочет говорить с Путиным в Стамбуле
- Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая, чтобы обсудить прекращение огня и обмен пленными.
- Зеленский считает, что для достижения договоренностей нужно международное посредничество, а США могут быть гарантами соглашений, и готов ехать в Турцию даже без предварительного согласия о прекращении огня.
- Президент США Дональд Трамп планирует направить в Стамбул делегацию во главе с госсекретарем Марко Рубио и лично присоединиться к переговорам, если Путин подтвердит участие.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямой встрече с российским лидером Владимиром Путиным 15 мая в Стамбуле. Он рассказал, о чем планирует говорить в первую очередь.
Главными темами переговоров должны стать полное прекращение огня и обмен всех пленных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского Liberation и четырем другим европейским изданиям.
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Зеленский прокомментировал переговоры с Россией
Ключевыми вопросами возможных переговоров должны стать полное прекращение боевых действий и масштабный обмен военнопленными. Зеленский подчеркнул: для достижения длительных договоренностей необходимо международное посредничество, ведь "россияне не будут доверять украинцам, и украинцы не будут доверять россиянам". Он считает, что только внешние гаранты, в частности США, могут обеспечить выполнение соглашений.
Президент подчеркнул, что готов приехать в Турцию, даже если до 15 мая стороны не придут к согласию о прекращении огня. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы начать диалог, который может стать отправной точкой на пути к завершению войны.
Президент США Дональд Трамп сообщил о решении направить в Стамбул делегацию во главе с госсекретарем Марко Рубио. По словам Трампа, он также лично присоединится к переговорам, если Путин подтвердит свое участие.