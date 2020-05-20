Мирные переговоры Палестины и Израиля сорвались: что следует знать

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о принятом решении разорвать все договоренности с Израилем и США. Причиной такого шага стали якобы намерения Израиля аннексировать палестинские земли.

Палестинское государство от сегодняшнего дня снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами США и Израиля, объявил Махмуд Аббас. Об этом сообщает издание WAFA.

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Он также заявил, что Палестина готова вернуться к мирным переговорам при посредничестве третьей стороны. Впрочем, похоже, на эту роль не подходят США – Аббас назвал их "ответственными за притеснения палестинского народа".

Мы считаем Соединенные Штаты главным партнером израильского оккупационного правительства в его агрессивных и несправедливых решениях и действиях против нашего народа,

– заявил Махмуд Аббас.

В то же время он вновь призвал Израиль нести ответственность за "оккупацию территории Палестины". Здесь говорится об ответственности за защиту гражданского населения, аннексию земель и так далее.

"Израильская оккупационная власть сегодня должна взять на себя все обязанности перед международным сообществом как оккупационная власть над территорией оккупированной государства Палестина, со всеми ее последствиями", – подчеркнул палестинский лидер.

Израильско-палестинский конфликт: коротко

Он продолжается уже более полвека и является частью и следствием арабо-израильской войны 1948-1949 года. Причиной прежде всего является неразделенные территории после решения ООН 1947 года об создания на ней двух государств – еврейского и арабского.

В ходе постоянных конфликтов Израиль оккупировал еще часть территорий Палестины, что только углубило их желание мести и возвращения своих земель. Сам же Израиль такие действия объясняет самозащитой.

В начале 2020 Дональд Трамп предложил мирный план, назвав его "сделкой века". Впрочем он содержал несколько противоречий, в частности относительно принадлежности Иерусалима. В последствии Палестина соглашение отвергла.