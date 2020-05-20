Мирні переговори Палестини та Ізраїлю зірвалися: що варто знати

Президент Палестини Махмуд Аббас заявив про схвалене рішення розірвати усі домовленості з Ізраїлем та США. Причиною такого кроку стали буцімто наміри Ізраїля анексувати палестинські землі.

Палестинська держава від сьогоднішнього дня знімає з себе усі зобов'язання за усіма угодами з урядами США та Ізраїля, оголосив Махмуд Аббас. Про це повідомляє видання WAFA.

Раніше Палестина категорично відмовилась від "угоди століття" Трампа

Він також заявив, що Палестина готова повернутися до мирних переговорів за посередництва третьої сторони. Втім, схоже, на цю роль не підходять США – Аббас назвав їх "відповідальними за утиски палестинського народу".

Ми вважаємо Сполучені Штати головним партнером ізраїльського окупаційного уряду в його агресивних і несправедливих рішеннях і діях проти нашого народу,

– заявив Махмуд Аббас.

Водночас він знову закликав Ізраїль нести відповідальність за "окупацію території Палестини". Тут мовиться про відповідальність за захист цивільного населення, анексію земель тощо.

"Ізраїльська окупаційна влада сьогодні повинна взяти на себе всі обов'язки перед міжнародною спільнотою як окупаційна влада над територією окупованої держави Палестина, з усіма її наслідками", – наголосив палестинський лідер.

Ізраїльсько-палестинський конфлікт: коротко

Він триває вже понад пів століття та є частиною і наслідком арабо-ізраїльської війни 1948-1949 року. Причиною передовсім є неподілені території після рішення ООН 1947 року про створення на ній двох держав – єврейської та арабської.

У ході постійних конфліктів Ізраїль окупував ще частину територій Палестини, що лише поглибило їхнє бажання до помсти і повернення своїх земель. Сам ж Ізраїль такі дії пояснює самозахистом.

На початку 2020 року Дональд Трамп запропонував мирний план, назвавши його "угодою століття". Втім він містив кілька суперечностей, зокрема щодо приналежності Єрусалиму. Відтак Палестина угоду відкинула.



Поділ територій Палестини та Ізраїля за планом Трампа