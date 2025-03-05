Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Как в Кремле относятся к переговорам

Во время своего выступления в Конгрессе 4 марта президент США Дональд Трамп заявил, что получил "важное письмо" от Владимира Зеленского, в котором он якобы выразил готовность сесть за стол переговоров и достичь "прочного мира".

У Дмитрия Пескова спросили, как эту новость оценивают в Кремле.

Положительно. Вопрос – с кем сесть?

– ответил пресс-секретарь Путина.

Песков в очередной раз напомнил, что в Украине до сих пор действует запрет Владимира Зеленского на переговоры с российской стороной. По его словам, отношение "в целом положительное, однако нюансы пока не меняются".

К слову, ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, о каком письме Зеленского Трамп говорил в Конгрессе. По ее словам, речь идет о публикации президента Украины, которую он сделал 4 марта в соцсети Х.

В этом сообщении было сказано, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Тогда Зеленский также подчеркнул, что Украина готова подписать соглашение о минералах и безопасности "в любое время и в любом удобном формате".