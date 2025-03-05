Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Оксаны Маркаровой.
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Что за письмо написал Зеленский Трампу
В своей речи вечером 4 марта по американскому времени (утро по украинскому) Трамп упомянул "важное письмо" от украинского лидера.
"Я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В нем сказано, что Украина готова сесть за стол переговоров и как можно скорее принести прочный мир", – сказал он.
Оксана Маркарова уточнила: речь идет о сообщении Владимира Зеленского, которое гарант опубликовал 4 марта в соцсети Х (бывший твитер).
В очень сложной ситуации все же движемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал "Я ценю, что он написал это письмо",
– написала госпожа посол.
Детали сообщения Зеленского и реакция Трампа
Владимир Зеленский прошелся по всем ключевым тезисам, которые США хотели услышать от Украины. В его заметке сказано, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.
"Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира", – говорится в посте.
Зеленский поблагодарил за "джавелины" и надеется, что в дальнейшем сотрудничество и общение будут конструктивными. Ведь встреча с Трампом в Белом доме "прошла не так, как предполагалось".
Украина готова подписать соглашение о минералах и безопасности в любое время и в любом удобном формате.
Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении,
– говорится в сообщении.
Трамп заявил: ценит, что Зеленский прислал этот месседж. "Я получил и сильные сигналы к миру от России. Это ли не прекрасно? Это не красота?" – риторически спросил он.