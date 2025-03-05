Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Оксани Маркарової.

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Що за лист написав Зеленський Трампу

У своїй промові увечері 4 березня за американським часом (ранок за українським) Трамп згадав "важливий лист" від українського лідера.

"Я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У ньому сказано, що Україна готова сісти за стіл переговорів і якомога швидше принести міцний мир", – сказав він.

Оксана Маркарова уточнила: ідеться про допис Володимира Зеленського, який гарант опублікував 4 березня у соцмережі Х (колишній твітер).

В дуже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав "Я ціную, що він написав цей лист",

– написала пані посол.

Деталі допису Зеленського та реакція Трампа

Володимир Зеленський пройшовся по всіх ключових тезах, які США хотіли почути від України. В його дописі сказано, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

"Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", – мовиться в пості.

Зеленський подякував за "джавеліни" та сподівається, що надалі співпраця та спілкування будуть конструктивними. Адже зустріч з Трампом у Білому домі "пройшла не так, як передбачалося".

Україна готова підписати угоду про мінерали і безпеку в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду,

– ідеться в повідомленні.

Трамп заявив: цінує, що Зеленський надіслав цей меседж. "Я отримав і сильні сигнали до миру від Росії. Чи це не чудово? Чи це не краса?" – риторично запитав він.