За разговорами о мире и дипломатических договоренностях могут скрываться решения, которые определят будущее Украины на долгие годы вперед. Главный вопрос заключается в том, возможен ли справедливый мир с Россией и к чему могут привести уступки Кремлю.

Генерал-лейтенант СБУ и Герой Украины Григорий Омельченко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему считает переговоры с Россией опасными и как оценивает роль Дональда Трампа в поиске мирного урегулирования. Также он высказался об угрозах так называемых мирных планов и заявил, что долгосрочную безопасность мира связывает с распадом России.

Что не так с "мирными планами" для Украины?

Пане Григорий, могут ли контакты Украины с США и новые предложения по деэскалации действительно приблизить окончание войны, или они лишь создают риск уступок России?

Это все похоже на разновидность капитуляции. Сколько раз прилетали в Москву, потом заскочили в Киев. Была встреча, были заявления Виткоффа и Кушнера, зятя Трампа, которые в международной дипломатии разбираются так же, как бараны в квантовой физике.

У них глаза горят одним: заработать деньги. Причем большие деньги. Извините, они такие же переговорщики, как я – Папа Римский.

Последние социологические опросы, проведенные в Украине, показывают, что 83–86 % украинцев считают, что цель Путина – это уничтожение украинской государственности, уничтожение независимости и суверенитета Украины.

Около 80% украинцев считают, что цель Путина – это геноцид украинской нации, то есть физическое уничтожение патриотически и национально сознательной части населения Украины. А это, по данным социологов, составляет на сегодняшний день примерно 80–85 % населения Украины.

Вы знаете, какова позиция Путина. Скажите, пожалуйста, какие переговоры могут быть с его стороны? Никаких. Вспоминаю высказывания Марко Рубио, госсекретаря, а затем и Кирилла Буданова. Это было в июле.

Они сделали два заявления. Марко Рубио сказал, что Россия дипломатическим путем пытается добиться того, чего не может добиться военным путем. А Кирилл Буданов сказал: они хотят формулу "три плюс два".

Что означает "три плюс два"? Чтобы Украина вышла из Донецкой области. Это так называемый дух Анкориджа. Затем, возможно, на день, секунду, полсекунды – приостановка активных боевых действий, а дальше – концентрация всех своих сил на Запорожском и Херсонском направлениях в административных границах областей.

Это можно описать одним предложением: принуждение Украины к капитуляции

То есть в зависимости от того, с какой позиции мы исходим. Одни считают, что с Путиным можно договориться. Это такая утопия. Вспомните, как уже договаривались в девятнадцатом году.

Другие считают, что можно пойти на уступки Путину. Но если мы исходим из ошибочного предположения, каков будет вывод? Ошибочный. Это же однозначно, верно.

Еще в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, я неоднократно письменно предупреждал о том, что произойдет, в открытых письмах Владимиру Зеленскому. Можете зайти на сайт "Украинский репортер", Цензор.НЕТ, "Украина молодая".

В открытых письмах Зеленскому, когда он только был избран президентом Украины, я писал о неизбежности полномасштабного вторжения. Еще в 2019 году в открытом письме к нему "И это не шутки", опубликованном 28 мая, на восьмой день после инаугурации 2019 года, я сказал Владимиру Зеленскому, откуда будет нападение и что последует оккупация юго-восточных областей, даже возможно захват Киева.

И основной мотивацией Путина станет некомпетентность Владимира Зеленского в военной, оборонной и международной сферах. Это можно прочитать, это все история.

Так вот, уже тогда я говорил, что цель Путина минимальна – это захват всей Украины, установление своего промосковского режима или чего-то вроде Беларуси, а возможно, даже субъекта России, то есть уничтожение украинской независимости, суверенитета как такового, украинской государственности.

И патриотически настроенные украинцы из общественных организаций, народные депутаты, члены партии "Свобода", Союза офицеров Украины – они были в черных списках на уничтожение. Это было обнаружено у офицеров ФСБ, которые были задержаны или убиты, в их планшетах в первые дни полномасштабного вторжения.

То есть я для себя осознал: война с Россией неизбежна. Цель Путина – уничтожение украинской государственности, украинской независимости, физическое уничтожение, геноцид патриотически настроенной части украинского населения.

Превращение Украины в сателлит или нечто вроде Беларуси, либо в какую-то губернию, область или субъект России. Перегруппировка своих войск на границе с Польшей и требования к странам Европейского Союза, странам-членам НАТО.

И теперь будьте очень внимательны. Запад якобы нарушил договоренности с Россией, которых на самом деле не было, когда бывшие страны Варшавского договора – Польша, Румыния, Чехословакия, еще две страны, входившие в Варшавский договор, – были приняты в НАТО, а также страны Балтии.

И было требование, что эти страны должны, согласно планам Путина, выйти из НАТО. Скажите, пожалуйста, если эти цели четко заявлены самим Путиным, то какие могут быть с ними договоренности? Какие могут быть переговоры?

Это обманывать самого себя, обманывать вас, обманывать наших зрителей. То есть надеть на людей розовые очки, показать какие-то розовые прихоти, желания. А на самом деле это огромное зло, это предательство национальных интересов Украины и предательство своего народа, своей нации. Поэтому нужно просто говорить людям правду.

Полное интервью с Григорием Омельченко: смотрите видео

Зеленский, "какая разница" и перемена во время большой войны

Чем, по вашему мнению, отличается позиция Алексея Гончаренко относительно мирных переговоров от позиции Владимира Зеленского в 2019 году?

А теперь позвольте мне как преподавателю по пятибалльной еще советской системе поставить вам оценку четыре с плюсом. Но первое предложение, которое прозвучало, – "ничем". За это я вам ставлю пять с плюсом.

И тот, и другой – выходцы из Партии регионов Януковича. И тот, и другой – малороссы. И тот, и другой – носители "русского мира".

Напомним, что в начале октября 2026 года народный депутат Алексей Гончаренко предложилискать пути завершения войны через поэтапные договоренности с Россией. В частности, он призвал договориться о прекращении ударов по инфраструктуре, обеспечении безопасности в Черном море и постепенном ограничении боевых действий на Донбассе. Также Гончаренко заявил, что стороны должны идти на взаимные уступки, ведь, по его мнению, ни одна из них не может победить в войне.

А вы не думаете, что "какая разница" – вынужденно или нет, но изменился ли Зеленский за время полномасштабного вторжения?

Вы знаете, профессия оставляет свой отпечаток на каждом из нас и формирует характер. Так и моя. Я верю не словам. Я верю действиям. Действиям, которые оцениваются после определенной проверки. Почему они совершены? Какова причина? Какова мотивация? И тогда я могу сказать, что это искренность.

Нет человека, который не меняет своих убеждений. Это правда. Не меняют свои убеждения только сумасшедшие. Так и у меня происходила смена тех или иных взглядов.

Нация, которая оказывает сопротивление внешнему агрессору, непоколебима и непобедима. Нация, которая перестает оказывать сопротивление, перестает существовать.

Самая большая угроза уничтожения нации – это внутренняя угроза. Когда изнутри подбрасывают поленья в огонь, который разжигает внешний враг. И поэтому, конечно, менялись мои убеждения, взгляды и так далее.

Вот что касается Зеленского. Помните, до полномасштабного вторжения он ни разу – а с конца февраля 2014 года шла гибридная война, аннексия Крыма, оккупация части Донбасса, в период проведения так называемой АТО – ни разу не назвал Путина агрессором.

Агрессором, убийцей, террористом, военным преступником Путина называли другие политики, в том числе сенатор Джон Маккейн.

В мае, в день своего рождения, я опубликовал аналитическую статью в газете "Украина молодая". Это было первое исследование, в котором я предложил, чтобы не произошла большая война на европейском континенте, физическое уничтожение Путина, как Усамы бен Ладена.

И там были изложены обоснования с точки зрения международного права, национального законодательства и анализ преступлений, которые он совершил. Затем более расширенная версия статьи была опубликована в 2018 году и повторно вышла уже в глобальном масштабе с огромным тиражом в 2020 году.

Все эти публикации я отправил во все европейские структуры, в Организацию Объединенных Наций. В Организации Объединенных Наций я работал в составе делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Выступал на различных комитетах. У меня много друзей и знакомых в НАТО, в Парламентской ассамблее, где я работал, в Европарламенте, в Еврокомиссии. Вы знаете, в частном порядке мне отвечали, что я прав. Но публично поддержать мою позицию боялись.

И только когда началось полномасштабное вторжение, хочу поблагодарить американского сенатора, который поддержал мою идею и выступил публично, заявив, что выход из войны, чтобы положить ей конец, – уничтожить Владимира Путина.

На него Россия начала нападать, преследовать и угрожать возбудить уголовное дело, наложили на него санкции, запретили въезд в Россию. Прошло некоторое время, он поддержал меня в марте двадцать второго года. А когда началось полномасштабное вторжение, на второй день после него я обратился к русским офицерам на русском языке: "Спаси мир, убей Путина".

А теперь я почему это сказал. Какие заявления после этих страшных преступлений, варварских преступлений в Буче, Ирпене, Гостомеле на оккупированной территории? Как менялась оценка у самого Владимира Зеленского, как он начал называть Путина?

Дошло уже даже до того, что он обозвал его словами, звучащими как кричалка футбольных фанатов. И он обозвал его, когда погибли дети в "Охматдете". Это уже эмоциональный всплеск, когда человек начинает осознавать, что долгое время его обманывали, как мальчика, или водили за нос, как котенка.

Было разоружение, разминирование, сокращение ракетной программы и т. д. Украину готовили к сдаче. Затем – полномасштабное вторжение. Руководство Службы внешней разведки сбежало. Глава Службы безопасности Баканов, друг Зеленского, тоже сбежал из Киева. Другие руководители сбежали. Он остался.

Какова была мотивация? Хотя ему предлагали самолет и выезд в Великобританию или Соединенные Штаты Америки. То есть внутри человека происходила духовная борьба, в результате которой он приходит к какому-то решению и начинает предпринимать определенные действия.

Но я думаю, что наибольшую роль сыграл тот массовый, просто невероятный массовый поток добровольцев, желающих воевать за Украину. Вспомните то, что было в двадцать втором году. Вы сами, наверное, видели, где находились эти призывники ТЦК. Там стояли десятки тысяч людей. Оружие же раздавали прямо из грузовиков.

Это был такой духовный прорыв, что игнорировать его просто никто не мог. До сих пор ни американские институты разведывательных исследований, ни европейские не могут понять, что произошло – как говорится, нецивилизационного, неземного, какого-то небесного измерения. Что возник такой дух протеста, дух борьбы за свою страну.

В шестнадцатом году я впервые написал, что будет большая война. Потом повторял. И впервые написал, что миссия украинской нации, так определенная высшими силами, – это единственная нация, которая может встать на защиту цивилизации и спасти мир от ядерного пожара.

Когда Россия начала готовиться к большой войне?

Григорий, действительно ли Россия готовилась к полномасштабному вторжению в Украину задолго до 2019 года и насколько далекоидущими были планы Кремля?

Ответ правильный. Но у этого есть вековые причины, вековые обстоятельства, мотивация и так далее.

Историки и ученые подсчитали, что за последние пять с половиной тысяч лет, прожитых человечеством, войн не было всего-навсего где-то около трехсот лет. А в остальное время – войны, самые разнообразные. За весь этот период было более четырнадцати тысяч войн: мировых, континентальных, локальных, межконфессиональных, межэтнических.

Российская империя, если вести отсчет с момента создания Московского царства, когда Петр I стал московским царем, ему показалось, что этого мало, он украл название нашей Руси и назвал все "Российской империей", и стал императором.

Россиянами было проведено около четырехсот захватнических войн, расширяя свою территорию за счет оккупации, порабощения, колонизации этих народов. За время существования Российской империи было уничтожено, только представьте себе, около ста языков и народностей, которые были завоеваны. Около ста языков, народностей, обычаев, культуры, религии.

Как вы думаете, какая это война Российской империи, Москвы против Украины? Двадцать четвертая. Единственный народ, который хочет проглотить Российская империя, переварить и что-то из него сделать, винегрет так называемого "русского мира", – это украинская нация. Украинская нация сегодня противостоит в двадцать четвертой войне.

Вы правы, война готовится не один год. Проходит заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, конец сентября – начало октября, и мы рассматриваем вопросы, связанные с годовщиной оккупации Грузии, образования квазигосударств Южная Осетия и Абхазия.

Я выступаю на сессии Парламентской ассамблеи. А так случилось, что в Страсбурге проходила большая международная конференция. Представители ООН, НАТО, ОБСЕ, Парламентская ассамблея Европарламента, Парламентская ассамблея НАТО. Я выступал от имени Парламентской ассамблеи.

Я неоднократно повторял в своих интервью и обращаюсь практически с призывом, как голос вопиющего в пустыне, заявляя, что прошу всех обратить внимание, и предупреждаю вас (это 2009 год), что в течение пяти лет Россия оккупирует и аннексирует Крым так же, как поступила с Южной Осетией и Абхазией.

Давайте создадим международную комиссию по раннему предупреждению военных конфликтов и не допустим развязывания большой войны в Европе. Это было сказано, и затем я повторил это на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

А перед этим, в апреле 2008 года, весенняя сессия Парламентской ассамблеи. Я выступаю на сессии в двух комитетах, юридическом и политическом, и предупреждаю, что в течение четырех-шести месяцев Россия совершит военную агрессию против Грузии, оккупирует эти два региона – Южную Осетию и Абхазию, где создаст квазигосударства и разместит там свои военные базы.

Когда с трибуны Парламентской ассамблеи об этом заявляет не только народный депутат Украины, но и действующий генерал украинской спецслужбы, сразу же возникает вопрос: "Господин генерал, а откуда у вас, из какой разведки, эта информация?" Я им говорю: "Если бы это была информация оперативно-агентурного характера, я бы о ней здесь не говорил, говорил бы о ней в других местах. Это большой глубокий исторический анализ происходящего, и вы это увидите".

И предлагаю создать комиссию по раннему предупреждению военных конфликтов. Кто-то с юмором, кто-то с сарказмом отнесся к моему заявлению. Конечно, комиссия создана не была.

Я возвращаюсь в Киев и получаю шквал критики за то, что в Грузии будет война. А еще больше получил критических замечаний, различных политических ярлыков о том, что будет война, нападение и аннексия Крыма. От Партии регионов, от коммунистов – это понятно. А потом от своих: "Какая война? Между нами большой договор, мы братские народы".

Итак, поэтому вы абсолютно правы, когда говорите: "Война готовится не один год". И об этой большой войне, которая готовится, я впервые написал в 2016 году, затем повторял в других публикациях.

И буквально за две недели до полномасштабного вторжения я пишу большую аналитическую статью, которая печатается на сайте "Украинский репортер": "Психологическая война – предвестник Третьей мировой войны".

А вам просто скажу: любая военная провокация, любой военный конфликт, любой эпизод или факт гибридной войны или полномасштабное вторжение – перед этим всегда проводится что? Информационная война.

Для того, чтобы поддержать агрессию – я имею в виду Путина – среди местного населения внутри страны, чтобы подготовить мир и одновременно оказать давление на страну, на которую хотят напасть. И это было настолько очевидно. Начинается ноябрь, декабрь двадцать первого года, январь, начало февраля двадцать второго года.

Беспрецедентный случай. Директор ЦРУ Бернс прибывает одиннадцатого или двенадцатого января в Киев. Что никогда нельзя показывать: он падает на стул перед президентом Зеленским, руководителями украинских спецслужб и показывает, откуда будут наноситься удары. То, что ранее не публиковалось. Это подтверждает сам директор ЦРУ.

Я вам скажу одну вещь: с августа двадцать первого года по декабрь двадцать первого года у Зеленского на столе лежало сорок пять или сорок семь информационных сообщений, из них где-то два десятка от наших украинских спецслужб о подготовке полномасштабного вторжения. А случилось то, что случилось.

Вероятность нападения на НАТО и будущее России

Григорий, выдите ли вы признаки информационной подготовки России к возможной эскалации против стран Балтии и восточного фланга НАТО? И готовы ли США вмешаться и защитить союзников в случае российской агрессии?

Не раз обсуждал, дискутировал со своими коллегами, генералами НАТО, двое из которых сейчас являются членами Европарламента и ушли в отставку из стран Балтии. Обсуждали эти вопросы вторжения.

Когда я слышу за день по сто раз слово "эскалация" или что кто-то будет эскалировать, у меня это вызывает улыбку. Что такое эскалация? Повышение какой-то напряженности, усиление угрозы применения какого-то другого оружия. Это все словоблудие в дипломатии и со стороны политических лидеров.

Все просто. Есть лидер европейской страны, дикой московской, китайской, этих фанатиков, аятол в Иране, этого клинически корейского Ким Чен Ына, король Нью-Йорка и всего Манхэттена Дони Трамп.

Я отправлю два открытых письма Дони Трампу. Я с ним лично не знаком, но заочно начал его глубоко изучать как бывший начальник отдела военной контрразведки с 2018 года. Когда я впервые в Украине опубликовал исследовательские материалы о том, как он был завербован Комитетом государственной безопасности, при каких обстоятельствах – это документально подтверждено.

Есть видео на YouTube-канале Сергея Мамаева "Спецпроекты". Затем у меня взяли интервью на "Прямом". В общей сложности на моем YouTube-канале эти видеоматериалы расследования посмотрели более трех с половиной миллионов граждан. Я давал интервью зарубежным журналистам и блогерам по этому вопросу.

Анализ называется так: "Выберут ли американцы своего фашиста Гитлера?" И там я подробно объяснил, почему нельзя выбирать Трампа и что он будет вытворять, если его изберут президентом Соединенных Штатов Америки.

Я не отношусь к провидцам, ясновидящим и гадалкам. Все лежало на поверхности. Просто проанализируй – и получишь картину.

И когда прошел всего лишь год срока Трампа, я описал, кто он такой, и сравнил его с Джо Байденом, с которым знаком. И то, что он будет творить: Европейский Союз будет разваливать. Цель с чем совпадает? С Путиным. Развалить НАТО.

Многие мои друзья, офицеры из нашей конторы Службы безопасности Украины, читая эти материалы, спрашивали: "У тебя что, какой-то прибор есть, что ты можешь посмотреть?" Да нет, говорю, уважаемые друзья, все лежит на поверхности.

Трамп, его администрация, его окружение из бывшего союзника Соединенных Штатов Америки, каким он был при Байдене, превратились в соучастников военных преступлений Путина против мирного населения. На руках Трампа кровь украинского мирного населения, в частности детей.

Трамп становится президентом, и это его первое выступление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Новая делегация, новые представители.

Генеральная Ассамблея ООН принимает три резолюции: две Генеральной Ассамблеи и одну Рады Безопасности, а резолюция Рады Безопасности является обязательной. И впервые Россия не определяется как страна-агрессор, а Украина – как страна-жертва. Вы себе представляете? И это делает Трамп.

Далее. При Байдене была сформирована мощная комиссия юристов, включенная в Международную комиссию по расследованию военных преступлений Путина на территории Украины и высшего военно-политического руководства. Что делает Трамп? Он подписывает указ и отзывает американскую комиссию из Международной комиссии по расследованию преступлений России против Украины.

То есть предпринимает шаги, которые показывают, что Трамп спасает Путина, возвращает его на международную арену.

Но обратите внимание на одну вещь. Проходит заседание какого-то международного форума, в котором участвует Трамп. Там не знают, как ему угодить. А что в это время делает Путин? Именно в этот день, когда проходят эти форумы, он наносит массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

И если это случается один раз, можно сказать, случайно. А когда это происходит массово, то это делается по договоренности или с согласия Трампа.

Был ли хоть один случай, когда Трамп осудил массовое убийство мирных жителей и детей в Украине бомбовыми и ракетными ударами? Нет, ни одного.

Я открыто писал об этом в письме Трампу. Его духовный наставник, священник, дает резкую оценку Путину за эти убийства мирных жителей. Так я уже писал Трампу: "Сходи к своему духовному наставнику, пусть он тебя хоть исповедает. В конце концов, у тебя же есть дети, внуки. Ты же подумай об этом. Тебе уже под восемьдесят лет".

Я знаю, что такое международные военные конфликты, что такое миротворческие миссии. Война заканчивается для одной стороны победой, а для другой – поражением.

Война не заканчивается дипломатическим путем. Война заканчивается силой оружия. Вспомните войны, которые были: Первая мировая война, Вторая мировая война, советско-финская война, война во Вьетнаме, война в Корее и т. д. Запомните: война заканчивается победой или поражением.

Пока существует Россия в нынешнем виде, в имперском виде, будет Путин, будет Патрушев и т. д., кровожадная сущность России не будет уничтожена.

Выход один: развал Российской Московской империи и возникновение на ее обломках национальных государственных образований. Вот тот единственный путь, который уничтожит эпицентр кремлевской чумы, эпицентр планетарного зла, откуда исходят все эти войны, агрессии.

Заявления Рубио сначала были смелыми, а сейчас он не может сказать ничего против Трампа. Его родители – мигранты, он

Когда стоит вопрос: быть или не быть украинской нации, когда стоит вопрос: выстоять или проиграть, мир должен быть белым или черным, добром или злом.

Запомните: середины нет. Тот, кто будет говорить, что занимает какую-то нейтральную позицию, – знайте: он на стороне зла. Есть добро или зло. Быть посредником, чтобы получить Нобелевскую премию, Дональд Трамп не может. Он является прямым соучастником военных преступлений России против Украины.

Сейчас очень тяжелая морально-психологическая ситуация. Ежедневные массированные удары. Удар по Прилукам, погибли десятки людей. И это же не совпадение, что это произошло седьмого октября, когда из змеиного яйца вылупился дьявол, антихрист Путин. Ему нужно было напиться детской крови, потому что это действительно сатанист, антихрист, дьявол. Он подлежит просто физическому уничтожению.

Но сейчас я хочу поговорить не об этом. Украинцы, нам сейчас очень тяжело в морально-психологическом плане. У кого-то нервный срыв, какой-то ступор, какое-то отчаяние, какое-то безразличие. Я вас понимаю, но поймите одно: помочь друг другу можете только вы сами.

Кому-то – словом, кому-то – принесли воды, кому-то – хлеба, с кем-то поделились квартирой или домом, если их разбомбили, чтобы он мог переночевать, и так далее. Украинцы, другого выхода нет. Мы должны выстоять, помочь друг другу.

И еще одно запомните: единственный Бог, который сегодня существует на планете Земля для украинцев, – это Вооруженные силы Украины. Доверяем им и объединяемся вокруг них. Помогаем, кто чем может, и каждый держит свой участок фронта, свою линию боя.

Я хочу, чтобы мир наконец-то осознал это, повернулся лицом к украинскому народу и предоставил нам необходимое оружие. Мы спасем и европейское НАТО, и Европейский Союз, и всю Европу. Дайте нам необходимое оружие.

Поэтому поблагодарим наших защитников и защитниц. Слава Вооруженным силам! Слава украинской нации! Смерть внутренним и внешним врагам! И помним: Украина у нас единая, а превыше всего – мать Украина.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.