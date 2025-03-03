Европейские лидеры стремятся убедить Трампа поддержать мир в Украине

Великобритания и Франция готовят план для США, направленный на привлечение миротворческих сил в Украину и создание новой коалиции "Европа-плюс". Европейские лидеры пытаются убедить Дональда Трампа продолжить взаимодействие с Украиной и поддержать мирный процесс, несмотря на разногласия между Киевом и Вашингтоном.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Великобритания и Франция активно работают над планом, который имеет целью привлечь большее количество стран к поддержке Украины и стабильности в Европе.

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Великобритания и Франция готовят план для Трампа

Во время саммита по безопасности в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и европейские лидеры продемонстрировали решительную поддержку Украины, однако за кулисами проводили интенсивные дипломатические усилия, чтобы вернуть президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

Одним из основных моментов саммита стал вопрос миротворческих сил, и европейские лидеры вновь обратились к США, чтобы убедить Трампа продолжать поддерживать Украину и обсудить возможность введения миротворцев на территорию страны.

Выходные переговоры стали важной частью дипломатической работы, направленной на возобновление переговоров между Зеленским и Трампом.

Во время саммита в Лондоне обсуждалось создание так называемой группы "Европа-плюс", которая будет включать страны, не входящие в ЕС, и Канаду. Все эти страны должны будут поддержать миротворческие миссии в Украине.

Кир Стармер отметил, что Великобритания, Франция и другие страны будут работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, после чего они планируют обсудить его с США.

Однако важным препятствием остаются разногласия между Зеленским и администрацией Трампа, поскольку США четко заявили, что хотят публичных извинений от украинского президента, прежде чем возобновить переговоры.

Европейская оборона и экономические последствия

Большие изменения в оборонной политике Европы не ограничиваются только введением миротворческих сил. В течение саммита лидеры ЕС также обсуждали вопрос увеличения расходов на оборону в пределах 200 миллиардов евро.

Это подчеркивает растущее давление на страны Европы для укрепления собственной обороноспособности, особенно в условиях потенциального отступления США от своих обязательств в рамках НАТО.

Такие усилия могут ускорить развитие экономики европейских стран, в частности за счет роста цен на оборонные акции и укрепления европейских валют. Этот рост уже ощущается, поскольку евро и злотый увеличили свою стоимость относительно доллара.

Налаживание диалога между Трампом и Зеленским является одной из самых больших дипломатических проблем. Европейские лидеры, такие как Макрон, Стармер и Мелони, вели переговоры как с Трампом, так и с Зеленским, пытаясь договориться о том, как привлечь обе стороны к переговорам.

Однако США имеют серьезные требования по возобновлению переговоров, включая публичные извинения от украинского президента. Кроме того, американская администрация продолжает настаивать на том, что переговоры не могут начаться, пока не будет найден приемлемый вариант прекращения боевых действий и стабилизации ситуации в Украине.

Европейские страны, в частности Франция и Великобритания, видят необходимость в создании миротворческих сил в Украине, поскольку это может стать важным шагом к достижению мира в регионе.

Но идея введения таких сил была уже подвергнута критике со стороны России, где министр иностранных дел Лавров заявил, что любые попытки введения миротворцев в Украину будут только усложнять ситуацию.

Кроме того, Европейский совет на следующем заседании должен обсудить военный пакет на 20 миллиардов евро для Украины, а также возможность создания единого специального посланника для переговоров о прекращении конфликта.

В общем, планы европейских лидеров по миротворцам, увеличение оборонных расходов и укрепление европейской безопасности могут стать важным этапом на пути к мирному решению конфликта в Украине.