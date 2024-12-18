По это в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, подчеркнув, что Орбан активизировался как раз в тот период, когда проходят встречи с высокопоставленными чиновниками ЕС, национальными лидерами, обсуждается создание Контактной группы с единой позицией Европы на тему Украины.

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Орбан выполнял задание Кремля

После Берлинской декларации, где в очередной раз была подчеркнута позиция западных партнеров Украины относительно параметров завершения войны, в очередной раз появился премьер Венгрии Орбан с обвинением Киева в том, что он якобы не согласился на рождественское перемирие и большой обмен пленными.

Впоследствии по словам министра МИД Венгрии оказалось, что не было даже телефонного разговора по этому поводу. Очевидно, что Орбан был заряжен на выполнение кремлевской спецоперации, потом она продолжилась на заседании Совета безопасности ООН, где тезисы Орбана были использованы Небензей,

– отметил Чаленко.

Против кого нацелена подрывная деятельность Орбана

Если другие страны хотят помочь Украине, то посредников в этом стремлении только приветствуют. Киев официально сразу подчеркнул свою позицию, что такие страны могут работать, но в русле уважения к национальному суверенитету и независимости Украины.

То, что сейчас делает Орбан, по словам руководителя Центра анализа и стратегий – подрывная деятельность не только против Украины, но и против Трампа. По мнению Чаленко, сейчас Орбан применил фальстарт тех переговоров, которые действительно готовятся со стороны переходной администрации Трампа, которая сейчас согласовывает видение Киева и Москвы.

Трамп хотел бы получить результат прекращения огня, как один из первых серьезных этапов деятельности после своей инаугурации. Орбан, который действительно имеет хорошие отношения с Трампом, "подложил свинью", чем сейчас разрушает очень шаткую ситуацию относительно будущих переговоров,

– подчеркнул Чаленко.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии. В ОПУ сообщили, что Украина это не обсуждала с Венгрией. Позже Зеленский озвучил, что Орбан не подходит в качестве миротворца и он бы хотел иметь прямой диалог с самим Трампом.