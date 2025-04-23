Путин сделал неожиданное заявление о переговорах с Украиной: что стало триггером изменения его риторики

Глава Кремля Путин заговорил о двусторонних переговорах между Москвой и Киевом о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. Вероятнее всего, что он таким образом сигнализирует о готовности к прямым переговорам, но на техническом уровне.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, подчеркнув, что на самом деле инициатива о прекращении ударов по гражданским объектам – украинская. Путин лишь предположил, что он может обсуждать это, но это не российское предложение.

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Есть ли необходимость в прямой встрече Путина и Зеленского?

То, что Путин предлагает конструктивность – это реакция на позицию США. Российский диктатор не хочет терять возможность дальнейших переговоров с американским президентом. Его интересует не завершение войны в Украине, а договоренности с Трампом по широкому спектру вопросов: бизнес, экономика, отмена санкций и многие другие.

Однако Трамп выдвигает условия, что сначала должна быть достигнута договоренность о прекращении огня в Украине. Поэтому Путин должен реагировать. Он уже имитационно отреагировал через так называемое пасхальное перемирие, показав, что такой прецедент возможен.

Сейчас, когда он озвучивает о прямых переговорах, это не означает, что они будут обязательно между Путиным и Зеленским,

– пояснил Фесенко.

По словам политолога, чтобы о чем-то договорились два президента, сначала надо провести реальные переговоры, например как это происходит относительно соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Его отрабатывают эксперты, представители государственных учреждений двух стран. Если они договорятся и выйдут на определенный компромисс, тогда уже встретятся два президента, пожмут друг другу руки и подпишут договор.

"Потребности в прямой встрече между Путиным и Зеленским сейчас нет. Для того, чтобы договориться о прекращении огня, подписи президентов не нужны. Исторический международный опыт свидетельствует, что соглашения об этом подписывают или военные представители стран, которые воюют, или уполномоченные лица правительств государств", – отметил Фесенко.

Чего хочет лидер США?

Вопрос о двусторонних переговорах между Украиной и Россией сейчас встает снова. Политолог напомнил, что впервые об этом заговорили и Путин, и Зеленский еще в феврале. Тогда они предположили возможность прямой встречи между ними.

Потому что этого явно хотел Трамп. Ему нужна картинка, видео, где он главный миротворец, а рядом с ним Зеленский и Путин. Он сможет потом сказать, что ему удалось их собрать вместе и заставить договориться о мире,

– озвучил Фесенко.

Политолог убежден, что прямые переговоры между Киевом и Москвой нужны, не на уровне Зеленского и Путина, а на уровне военных экспертов и политических представителей Украины и России. Для того, чтобы прекратить огонь, этот вопрос надо согласовать. Это, по словам Фесенко, не должно быть так как сделал Путин перед Пасхой, а хотя бы так как во время Минских соглашений.

Тогда договаривались большие лидеры, но сам текст соглашения отрабатывали военные эксперты,

– отметил Фесенко.

Для того, чтобы договориться о прекращении огня на суше, надо обсудить много технических деталей, начиная с определения линии соприкосновения. Политолог подытожил, что должны сесть за одним столом военные представители Украины и России с картами и планшетами, но в присутствии посредника. Должна быть третья сторона и для осуществления контроля над прекращением обстрелов, в частности в воздухе. Сегодня такая возможность есть у США, потому что у них имеются соответствующие средства.