Список поражений значительно длиннее: почему Россия врет, когда говорит, что "готова воевать вечно"

Своими заявлениями о способности "воевать вечно" Россия пытается лишь замаскировать провал. Победобесие России базируется только на войнах, где Россия побеждала с большой поддержкой других государств или коалиций.

О готовности "воевать вечно" заявил некий Мединский на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SPRAVDI (Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности).

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Как Россия врет о своих военных заслугах

Российская культура победобесия базируется в основном на 2 исторических промежутках – войне с Наполеоновской Францией и Второй мировой войне (или скорее на ее части, которую они называют Великой Отечественной войной).

Российская победа над Наполеоном обязана удачным погодным условиям и эпидемиям и прежде всего помощи Европы, где существовала коалиция государств, противостоявших наполеоновским завоеваниям.

Победа же над Нацистской Германией была бы невозможна без ленд-лиза США и открытия второго фронта. Антигитлеровская коалиция воевала с Германией и ее союзниками по всему миру.

В обеих войнах украинцы составляли известную часть "русской армии".

Список знаковых поражений России же значительно длиннее:

Русско-японская война

Первая мировая война

Война в Афганистане

Первая чеченская война

Каждая из них начиналась как "быстрая победа", а заканчивалась не только поражением, а крахом, революцией или распадом их империи.

"Готовность воевать вечно" – это не стратегия, а страх. Страх перед тем, что война остановится – и режим останется один на один с правдой,

– говорят аналитики.

Путин боится остановки войны, что вызовет существенные внутренние проблемы. Между тем Россия не достигла ни одной из целей "СВО", потеряв почти миллион солдат.

Напомним, российская делегация в Стамбуле требовала от Украины вывести войска из 4 ее областей как предпосылку к перемирию. Если этого Украина не сделает, то Россия якобы захватит еще Харьковскую и Сумскую области.

Российский представитель Мединский говорил, что "Россия готова воевать годами", приведя пример войны со Швецией, длившейся 21 год.