Список поражений значительно длиннее: почему Россия врет, когда говорит, что "готова воевать вечно"
- Россия заявляет о готовности "воевать вечно", пытаясь замаскировать свои поражения в войнах, где побеждала только при поддержке других государств.
- Среди значительных поражений России: Русско-японская война, Первая мировая война, война в Афганистане, Первая чеченская война.
- Аналитики считают, что "готовность воевать вечно" является проявлением страха режима перед внутренними проблемами, которые могут возникнуть после остановки войны.
- Россия не достигла ни одной из целей "СВО", потеряв почти миллион солдат.
Своими заявлениями о способности "воевать вечно" Россия пытается лишь замаскировать провал. Победобесие России базируется только на войнах, где Россия побеждала с большой поддержкой других государств или коалиций.
О готовности "воевать вечно" заявил некий Мединский на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SPRAVDI (Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности).
Смотрите также Нас, вероятно, ждут очень тяжелые дни, – Туск после телефонного разговора с Трампом
Как Россия врет о своих военных заслугах
Российская культура победобесия базируется в основном на 2 исторических промежутках – войне с Наполеоновской Францией и Второй мировой войне (или скорее на ее части, которую они называют Великой Отечественной войной).
Российская победа над Наполеоном обязана удачным погодным условиям и эпидемиям и прежде всего помощи Европы, где существовала коалиция государств, противостоявших наполеоновским завоеваниям.
Победа же над Нацистской Германией была бы невозможна без ленд-лиза США и открытия второго фронта. Антигитлеровская коалиция воевала с Германией и ее союзниками по всему миру.
В обеих войнах украинцы составляли известную часть "русской армии".
Список знаковых поражений России же значительно длиннее:
- Русско-японская война
- Первая мировая война
- Война в Афганистане
- Первая чеченская война
Каждая из них начиналась как "быстрая победа", а заканчивалась не только поражением, а крахом, революцией или распадом их империи.
"Готовность воевать вечно" – это не стратегия, а страх. Страх перед тем, что война остановится – и режим останется один на один с правдой,
– говорят аналитики.
Путин боится остановки войны, что вызовет существенные внутренние проблемы. Между тем Россия не достигла ни одной из целей "СВО", потеряв почти миллион солдат.
Напомним, российская делегация в Стамбуле требовала от Украины вывести войска из 4 ее областей как предпосылку к перемирию. Если этого Украина не сделает, то Россия якобы захватит еще Харьковскую и Сумскую области.
Российский представитель Мединский говорил, что "Россия готова воевать годами", приведя пример войны со Швецией, длившейся 21 год.