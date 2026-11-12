Российский план в Абу-Даби провалился: политолог оценил итоги переговоров в Абу-Даби

Трехсторонние консультации между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершились без каких-либо конструктивных решений со стороны Кремля. Единственным ощутимым итогом встречи стал лишь прогресс в вопросе обмена военнопленными.

Об этом в эфире 24 Канала заявил президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко. По его словам, встречу в ОАЭ трудно назвать полноценными переговорами.

Гуманитарный трек как прикрытие

Как подчеркнул эксперт, единственным реальным результатом стал прогресс в гуманитарном вопросе обмена пленными. А Кремль традиционно использует дипломатические контакты с определенной манипулятивной целью.

Еще со времен стамбульских переговоров россияне всегда прикрывают гуманитарным треком отсутствие конструктива в переговорах. Сейчас точно так же произошло и на этот раз в Абу-Даби,

– подчеркнул Буряченко.

Политолог оценил результаты переговоров в Абу-Даби: смотрите видео 24 Канала

Москва пыталась использовать диалог с Вашингтоном, чтобы лишить Киев поддержки европейских партнеров, а также добиться уступок по снятию санкций, ситуации в Балтийском регионе, Сувальском коридоре и Калининградской области. Впрочем, страны Европы отвергли ультимативные требования Кремля, а негативные публичные заявления главы российской делегации Мединского лишь подтвердили дипломатическое поражение РФ.

И мы, и Европа говорим об одном и том же. Невозможно обсуждать какие-то гипотетические контуры европейской безопасности без завершения российско-украинской войны, ведь эта война и есть контур европейской безопасности,

– отметил Буряченко.

Ранее эксперты также констатировали, что переговоры в Абу-Даби вряд ли приведут к скорейшему завершению войны из-за нежелания Москвы отказаться от требований капитуляции.