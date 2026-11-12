Російський план в Абу-Дабі провалився: політолог оцінив результати переговорів в Абу-Дабі

Про це в ефірі 24 Каналу заявив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко. За його словами, зустріч в ОАЕ важко назвати повноцінними перемовинами.

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Гуманітарний трек як прикриття

Як наголосив експерт, єдиним реальним результатом став прогрес у гуманітарному питанні щодо обміну полоненими. А Кремль традиційно використовує дипломатичні контакти з певною маніпулятивною метою.

Ще з часів стамбульських перемовин росіяни завжди гуманітарним треком прикривають відсутність конструктиву в перемовинах. Наразі рівно так само сталося і цього разу в Абу-Дабі– підкреслив Буряченко.

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Москва намагалася використати діалог із Вашингтоном, щоб позбавити Київ підтримки європейських партнерів, а також домогтися поступок щодо зняття санкцій, ситуації в Балтійському регіоні, Сувальському коридорі та Калінінградській області. Утім, країни Європи відкинули ультимативні вимоги Кремля, а негативні публічні заяви очільника російської делегації Мединського лише підтвердили дипломатичну поразку РФ.

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І ми, і Європа кажемо одну річ. Неможливо обговорювати якісь гіпотетичні контури європейської безпеки без завершення російсько-української війни, адже ця війна і є контуром європейської безпеки– зазначив Буряченко.

Раніше експерти також констатували, що переговори в Абу-Дабі навряд чи приведуть до швидкого завершення війни через небажання Москви відмовлятися від вимог капітуляції.