Катастрофы не случилось: политолог объяснил, что будет дальше с мирными переговорами

Мирные переговоры с участием Украины, США и России фактически зашли в тупик. Дональд Трамп начал публично набрасываться на Украину, но и у него дела обстоят не лучшим образом.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, Россия делает ставку на военное давление. Дипломатические усилия тормозятся, в частности, из-за позиции Дональда Трампа. Он уже неоднократно призывал Украину прекратить удары по российским НПЗ.

Что будет дальше с мирными переговорами?

По мнению Фесенко, в ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать значительного прогресса в мирных переговорах. Фактически они зашли в тупик.

В ближайшие, скорее всего, полгода никаких реальных переговоров не будет. Будет снова военное давление со стороны России. Нам нужно выстоять и сделать все, чтобы цена войны для РФ максимально возрастала. Тогда Кремль вновь вернется к реальным мирным переговорам. Но сейчас, к сожалению, в том числе и из-за позиции Трампа, переговорная ситуация зашла в тупик,

– сказал Фесенко.

Почему Трамп делает агрессивные заявления в отношении Украины: смотрите видео 24 Канала

Впрочем, никакой катастрофы не произошло. Украине необходимо адаптироваться и продолжать работать с Соединенными Штатами. Трамп часто ведет себя несколько хаотично. Вероятно, через некоторое время его агрессивные заявления в отношении Украины прекратятся.

Мы сейчас как на минном поле. Поэтому нужно быть осторожными. Также нужно работать с нашими партнерами в США и с американской общественностью. Мы должны доказывать, что у нас есть полное право защищать себя. И мы готовы прекратить удары по российским НПЗ. Но если Россия будет не просто продолжать, а усиливать воздушные атаки, то мы должны отвечать. У нас просто не будет другого выхода,

– подчеркнул Фесенко.

В то же время после выборов в Конгресс ситуация для Трампа может существенно осложниться. Существует высокая вероятность, что республиканцы потеряют контроль над Палатой представителей. А если там потеряют еще и Сенат, то у Трампа вообще начнутся проблемы.

Вот если демократы получат большинство и в Сенате, и в Палате представителей, тогда возникнет риск импичмента для Трампа. Это самый большой риск для него. Как Трамп будет вести себя в этой ситуации? Вот в чем вопрос,

– отметил Фесенко.

Если в США возникнет внутриполитический кризис, то это будет иметь неприятные последствия не только для Украины, но и для всего мира. В то же время Киеву будет важно сосредоточиться на работе с обновленным составом Конгресса.