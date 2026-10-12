Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, Росія робить ставку на воєнний тиск. Дипломатичні зусилля гальмуються, зокрема, через позицію Дональда Трампа. Він вже неодноразово закликав Україну припинити удари по російських НПЗ.

Що буде далі з мирними переговорами?

На думку Фесенка, в найближчі місяці навряд чи можна очікувати на значний прогрес в мирних переговорах. Фактично вони зайшли в глухий кут.

Найближчі, скоріш за все, пів року жодних реальних переговорів не буде. Буде знову воєнний тиск з боку Росії. Нам потрібно вистояти та зробити все, щоб ціна війни для РФ максимально зростала. Тоді Кремль знову повернеться до реальних мирних переговорів. Але зараз, на жаль, зокрема й через позицію Трампа переговорна ситуація зайшла в глухий кут,

– сказав Фесенко.

Чому Трамп робить агресивні заяви щодо України: дивіться відео 24 Каналу

Утім, жодної катастрофи не сталося. Україні необхідно адаптуватися та продовжувати працювати зі Сполученими Штатами. Трамп часто поводиться дещо хаотично. Ймовірно, через певний час його агресивні заяви щодо України припиняться.

Ми зараз як на мінному полі. Тому потрібно бути обережними. Також потрібно працювати з нашими партнерами у США та американською громадською думкою. Маємо доводити, що у нас є повне право захищати себе. І ми готові припинити удари по російських НПЗ. Але якщо Росія буде не просто продовжувати, а посилювати повітряні атаки, то ми маємо відповідати. У нас просто не буде іншого виходу,

– підкреслив Фесенко.

Водночас після виборів до Конгресу ситуація для Трампа може суттєво ускладнитися. Існує висока ймовірність, що республіканці втратять контроль над Палатою представників. А якщо там втратять ще й Сенат, то у Трампа взагалі почнуться проблеми.

От якщо демократи матимуть більшість і в Сенаті, і в Палаті представників, тоді виникне ризик імпічменту для Трампа. Оце найбільший ризик для нього. Як Трамп буде поводитися в цій ситуації? Оце питання,

– зауважив Фесенко.

Якщо у США виникне внутрішньополітична криза, то це матиме неприємні наслідки не лише для України, але й для всього світу. Водночас Києву буде важливо зосередитися на роботі з оновленим складом Конгресу.