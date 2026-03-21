Трамп может принять сторону Украины в переговорах при одном условии, –политолог

Дональд Трамп не раз угрожал выйти из переговоров и оставить урегулирование войны на плечах Европы. В последнее время лидер США озвучил ряд контраверсионных заявлений и все больше концентрируется на Ближнем Востоке.

Риторику Трампа поддерживают его политические соратники. Как рассказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, не так давно министр обороны США заявил, что стране может не хватить оружия, потому что все вооружение якобы передали Украине.

К теме "Есть детали, которые надо выяснить": Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с американцами

Когда Трамп может действительно поддержать Украину?

Трамп продолжает убеждать, что Киев не устоял бы "даже один день", если бы Соединенные Штаты не предоставили "миллиарды долларов наличности и оружия". До сих пор неизвестно, о каком именно оружии говорит лидер США. Но все эти заявления больше напоминают выяснение отношений Трампа с Европой.

Ему нужно как-то побудить европейцев, чтобы они помогли с Ормузским проливом, присоединились к противостоянию с Ираном и взяли на себя хотя бы часть ответственности. Поскольку у Трампа очень мало аргументов, он начинает давить через Украину.

Вырисовывается интересная история, потому что на фоне всех этих процессов может несколько измениться. Европа поможет Трампу в Ормузском проливе, а он взамен – с урегулированием российско-украинской войны. Осторожные заявления об этом уже звучали со стороны европейцев,

– отметил политолог.

Понятно, что все имеет свою цену. Представители Европы также могут использовать бизнес-подход, который так любит Дональд Трамп. Это может сработать, но проблема в том, что лидер США договорится с европейцами, они ему помогут, а потом он откажется от своих обязательств по Украине.

Вниманию! Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока прогресса в переговорах не будет, ведь Владимир Путин в них не заинтересован в этом после роста цен на нефть. Война на Ближнем Востоке сыграла на руку главе Кремля. Единственным шансом на справедливую сделку остается стабилизация фронта Силами обороны.

Но чем дольше затянется война с Ираном, чем ниже будет падать его рейтинг, тем активнее Дональд Трамп будет искать какую-то победу. Завершение российско-украинской войны может такой стать. Но для этого надо наконец заставить Кремль пойти на сделку.

Что известно о ходе переговоров по завершению войны?