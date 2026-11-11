Необходимо усилить давление на Россию: принесут ли результат переговоры в Абу-Даби

Двухдневные переговоры в Абу-Даби между Украиной, США и Россией уже завершились. Возможно, некоторый прогресс и будет. Но до окончания войны точно еще далеко.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, фактически мирные переговоры с участием спецпредставителей Трампа продолжаются уже более полутора лет. И значительных результатов они так и не принесли.

При каких условиях Россия может прекратить войну?

Как подчеркнул Городницкий, в рамках мирных переговоров был определенный прогресс. Уже удалось провести несколько больших обменов пленными. Однако прогресса в других вопросах фактически нет. В Кремле так и отказываются идти на какие-либо уступки. А те условия, которые они выдвигают, точно не являются приемлемыми для украинцев.

Они говорят о капитуляции. Основная угроза для России – сильная Украина. Это сильная армия, классное вооружение. Россия также будет требовать от НАТО, чтобы там отвели дальнобойное вооружение или контингент за определенные рубежи. Пойдет ли НАТО на это? Учитывая слабость НАТО, гипотетически это возможно. Но шансы невелики,

– отметил Городницкий.

Чего ожидать от переговоров в Абу-Даби: смотрите видео 24 Канала

Фактически Россия и в дальнейшем будет пытаться уничтожить Украину. И пока у нее будет такая возможность – до тех пор они будут это делать. Поэтому, по мнению Городницкого, фактически едва ли не единственный вариант прекратить войну – усилить давление на Россию и ограничить ее способность нападать на другие страны.

Добавим, что трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией уже завершилась. Впоследствии украинская делегация проведет переговоры еще и с европейскими партнерами.