В Абу-Даби начался второй день переговоров, – Умеров

Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров.

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Второй день переговоров

Рустем Умеров заявил, что второй день переговоров стартовал. В повестке дня у украинской делегации сначала трехсторонняя встреча с участием представителей США и России.

После нее украинская сторона отдельно пообщается с европейскими партнерами.

В то же время, российская делегация сделает заявление после этого раунда переговоров с Украиной и США, передает росСМИ ТАСС. Пока неизвестно содержание будущего заявления.

К слову, Politico писало, что на второй день делегации запланировано рассмотрение территориального вопроса. По словам американских чиновников, украинская и российская стороны продемонстрировали готовность к компромиссам.

В то же время, президент Владимир Зеленский назвал, что среди тем, которые поднимут за столом переговоров в этот день, будет прекращение ударов по энергетике и безопасность судоходства в Черном море; обмен военнопленными и возможность проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров стран.

Напомним, накануне представители стран обсуждали гарантии безопасности и возможность обмена пленниками.