В Абу-Дабі стартував другий день переговорів, – Умєров

Про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України та очільник української делегації Рустем Умєров.

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Другий день переговорів

Рустем Умєров заявив, що другий день переговорів стартував.

На порядку денному в української делегація спершу тристороння зустріч за участі представників США та Росії.

Після неї українська сторона окремо поспілкується з європейськими партнерами.

Водночас російська делегація зробить заяву після цього раунду переговорів з Україною та США, передає росЗМІ ТАСС. Наразі невідомий зміст майбутньої заяви.

До слова, Politico писало, що на другий день делегації запланували розгляд територіального питання. За словами американських посадовців, українська та російська сторони продемонстрували певну готовність до компромісів.

Водночас президент Володимир Зеленський назвав, що серед тем, які порушать за столом переговорів цього дня, буде припинення ударів по енергетиці та безпека судноплавства у Чорному морі; обмін військовополоненими та можливість проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів держав.

Нагадаємо, напередодні представники країн обговорювали гарантії безпеки та можливість обміну полоненими.