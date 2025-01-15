Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве. Польский лидер отметил, что интересы Украины и Польши в контексте потенциальных переговоров с Россией совпадают.

Смотрите также Настаиваю, чтобы страны НАТО выдали Украине приглашение к членству в Альянсе, – Дуда

Дуда и Зеленский обсудили потенциальные мирные переговоры

Дуда рассказал, что он обсуждал с Зеленским потенциальные мирные переговоры с Россией. В частности, он отметил, что никакие переговоры о прекращении войны не могут происходить без участия Украины.

Мы также говорили о потенциальных мирных переговорах. Я говорю "потенциальные", потому что пока нет никаких мирных переговоров между Украиной и Россией, но мы говорили о возможных мирных переговорах. Я заверил президента, что поднимаю на каждом международном форуме, чтобы Украина всегда была представлена за столом любых мирных переговоров,

– заявил Дуда.

Кроме того, президент Польши попросил Зеленского, чтобы на предстоящих переговорах с Россией присутствовал польский представитель.

"Я также попросил президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность того, чтобы за столом переговоров был и представитель Польши, как страны, соседствующей с Украиной, как страны, поддерживающей Украину, потому что наши интересы в этом отношении совпадают", – отметил польский лидер.

К слову, по информации СМИ у Трампа признают, что мирное соглашение по Украине может затянуться на месяцы. Сейчас его команда поддерживает вариант заморозки линии фронта, исключение членства Украины в НАТО и создание демилитаризованной зоны.