Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві. Польський лідер зауважив, що інтереси України та Польщі у контексті потенційних переговорів з Росією збігаються.

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Дуда та Зеленський обговорили потенційні мирні переговори

Дуда розповів, що він обговорював із Зеленським потенційні мирні переговори із Росією. Зокрема, він наголосив на тому, що жодні перемовини про припинення війни не можуть відбуватися без участі України.

Ми також говорили про потенційні мирні переговори. Я кажу "потенційні", тому що наразі немає жодних мирних переговорів між Україною і Росією, але ми говорили про можливі мирні переговори. Я запевнив президента, що порушую на кожному міжнародному форумі, щоб Україна завжди була представлена за столом будь-яких мирних переговорів,

– заявив Дуда.

Крім того, президент Польщі попросив Зеленського, щоб на майбутніх переговорах із Росією був присутній польський представник.

"Я також попросив президента України Володимира Зеленського розглянути можливість того, щоб за столом переговорів був і представник Польщі, як країни, що є сусідами з Україною, як країни, що підтримує Україну, тому що наші інтереси в цьому відношенні збігаються", – зазначив польський лідер.

До слова, за інформацією ЗМІ у Трампа визнають, що мирна угода щодо України може затягнутися на місяці. Наразі його команда підтримує варіант заморозки лінії фронту, виключення членства України в НАТО та створення демілітаризованої зони.