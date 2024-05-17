Накануне глава Кремля прибыл в Китай и уже сегодня пообщался с журналистами. Там он пожаловался, что Россию "кинули", поскольку Киев россияне не смогли взять якобы из-за "договоренности", а не из-за собственной несостоятельности, передает 24 Канал.

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Не обошлось и без "Киева за три дня"

Российский диктатор в очередной раз обвинил Украину в том, что та не согласилась на условия, которые были выдвинуты в начале полномасштабного вторжения, а именно – весной 2022 года. По его словам, тогда в Стамбуле якобы был подписан документ "руководителем украинской делегации" Давидом Арахамией, однако наше государство якобы само виновато в "выходе из переговорного процесса".

Он сказал, что это было осуществлено именно по инициативе Украины, а не России. В то же время Путин отметил, что Кремль якобы готов к диалогу, несмотря на действия Москвы, которые доказывают обратное. Диктатор также напомнил, что Киев в начале 2022 года россияне не смогли захватить из-за якобы давления западных лидеров, которые призывали к договоренностям.

Когда наши войска стали под Киевом, нам что было сказано со стороны наших западных партнеров – нельзя подписывать документы, если с противоположной стороны к виску приставлен пистолет. Мы отвели войска из-под Киева, на следующий день они выбросили все наши договоренности в мусорку, и сказали, что теперь будем воевать до конца,

– абсурдно заявил Путин.

По его словам, Россию просто "в очередной раз обманули". Поэтому, он утверждает, что страна-агрессор сейчас якобы должна понять, с кем "можно иметь дело в отношении Украины", и кому доверять. На сегодня, как пояснил кремлевский глава, якобы продолжается анализ. Впрочем, "базой для переговоров" Путин считает Стамбульские договоренности.

Пожаловался, что Россию не пригласили на Саммит мира

Он сказал, что России пытаются навязать неприемлемые правила, хотя признал, что предложенный к обсуждению в рамках Саммита документ является объемным и многогранным, прописывает гарантии безопасности для Украины, так и для России.

Однако, как уверяет Путин, российская сторона не собирается его обсуждать, поскольку все эти предложения базируются "на желаниях". Не обошлось и без намеков на превосходство российской армии на поле боя.

С дуба упали? С чего это? Мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле,

– сказал он.

Диктатор также заявил, что Россия будет следить за Саммитом мира в Швейцарии, но не собирается обсуждать идеи урегулирования, предложенные Украиной.

Украина и Россия могли заключить так называемое "мирное соглашение"