"Отношения сведены к нулю": Россия свернула диалог с Японией по мирному соглашению

Кремль заявил, что отношения России с Японией сейчас "сведены к нулю" из-за "недружественной" позиции Токио. В Москве также подчеркнули, что диалог по мирному соглашению не ведется.

По словам Дмитрия Пескова, без изменения формата отношений не стоит ждать прогресса в переговорах. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Смотрите также Поняли реальную угрозу от Путина: какой показательный шаг сделала Европа

Что говорят в Кремле?

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что нынешние двусторонние отношения практически отсутствуют, и без диалога о мирном соглашении речь не идет. Он подчеркнул, что из-за "недружественной" позиции Японии договоренностей не достичь, пока не изменятся отношения.

В этих условиях вряд ли можно выйти на какие-то договоренности, не меняя модальности в наших отношениях, –

заявил 20 февраля Дмитрий Песков.

Зато премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в выступлении в парламенте подчеркнула, что правительство остается преданным решению территориального вопроса и подписанию мирного договора с Россией, несмотря на сложности.

Что известно о территориальном споре?

После окончания Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор.

Спорным вопросом осталась принадлежность четырех южных Курильских островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Япония называет их своими "Северными территориями", а Москва считает их частью Сахалинской области России.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции против Владимира Путина и высших должностных лиц, а также лишила страну статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Япония объявила, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.

Россия внесла Японию в список "недружественных стран" и заявила, что замораживает переговоры о мирном договоре.

В то время Япония поддерживает Украину