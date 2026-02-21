"Отношения сведены к нулю": Россия свернула диалог с Японией по мирному соглашению
- Кремль заявил, что отношения с Японией сведены к нулю из-за "недружественной" позиции Токио, и диалог по мирному соглашению не ведется.
- Япония остается приверженной решению территориального вопроса и подписанию мирного договора с Россией, несмотря на санкции и напряженность в отношениях.
Кремль заявил, что отношения России с Японией сейчас "сведены к нулю" из-за "недружественной" позиции Токио. В Москве также подчеркнули, что диалог по мирному соглашению не ведется.
По словам Дмитрия Пескова, без изменения формата отношений не стоит ждать прогресса в переговорах. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Смотрите также Поняли реальную угрозу от Путина: какой показательный шаг сделала Европа
Что говорят в Кремле?
Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что нынешние двусторонние отношения практически отсутствуют, и без диалога о мирном соглашении речь не идет. Он подчеркнул, что из-за "недружественной" позиции Японии договоренностей не достичь, пока не изменятся отношения.
В этих условиях вряд ли можно выйти на какие-то договоренности, не меняя модальности в наших отношениях, –
заявил 20 февраля Дмитрий Песков.
Зато премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в выступлении в парламенте подчеркнула, что правительство остается преданным решению территориального вопроса и подписанию мирного договора с Россией, несмотря на сложности.
Что известно о территориальном споре?
После окончания Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор.
Спорным вопросом осталась принадлежность четырех южных Курильских островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Япония называет их своими "Северными территориями", а Москва считает их частью Сахалинской области России.
После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции против Владимира Путина и высших должностных лиц, а также лишила страну статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Япония объявила, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
Россия внесла Японию в список "недружественных стран" и заявила, что замораживает переговоры о мирном договоре.
В то время Япония поддерживает Украину
Этой зимой Япония предоставляет Украине 138 генераторов, 60 трансформаторов и две когенерационные установки. В частности 120 из 138 уже находятся на украинских складах. Масаши Накагоме сообщил, что генераторы уже готовы к отправке в регионы, которые больше всего пострадали.
Япония предоставила Украине помощь в рамках трех проектов Всемирного банка. В частности, средства выделялись на повышение устойчивости национальной дорожной сети, создание современной системы управления публичными инвестициями, решение критических проблем, препятствующих устойчивости частного сектора.