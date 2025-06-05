Россия выбросила США из переговоров, но недовольна и посредничеством Турции, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России удалось устранить Соединенные Штаты из переговорного процесса в Стамбуле. Хотя и турецкое посредничество они не одобряют.

Об этом он сказал 4 июня во время брифинга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Россия хочет вести переговоры на своих условиях

По словам главы государства, первый раунд переговоров в Турции был инициирован именно США. Россияне же выбросили их из переговоров.

Мы хотели конкретику и мы договорились, что американцы будут находить обобщенный подход. И все были удивлены, потому что русские выбросили американцев (из переговорного процесса в Стамбуле – 24 Канал). Они сразу пошли в наступление с соответствующими ультиматумами. То есть это подготовленная история,

– рассказал Зеленский.

В то же время, он отметил, что Кремль недоволен и посредничеством Турции.

Он также отметил, что во время встреч в Стамбуле турецкая сторона поочередно давала высказаться как Украине, так и России.