Россия использует "результаты" саммита на Аляске для продвижения своих требований, – ISW

Кремль продолжает настаивать на первоначальных требованиях диктатора Владимира Путина и устранении "первопричин" войны. В то же время в Москве пытаются выставить Украину препятствием для достижения мира.

Россияне же заявляют о готовности к миру только на собственных условиях. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Как Россия продвигает свои максималистские требования?

Представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января заявил о необходимости реализации "формулы Анкориджа" во время мирных переговоров. Аналитики считают, что Москва использует отсутствие четких результатов саммита США и России на Аляске в августе 2025 года.

Там стороны якобы "достигли понимания и согласия" по завершению войны. Поэтому, по мнению ISW, будут представлять "соглашение" так, чтобы это было выгодно России, скрыв собственное препятствование миру.

Аналитики напомнили, что МИД России 24 января сообщил одно из условий мира: Москва настаивает на прекращении "преследования" Украинской православной церкви Московского патриархата. В Кремле в очередной раз подчеркивают, что любое урегулирование войны должно устранить ее "первопричины".

Кремль часто использовал концепцию "первопричин" как сокращение, чтобы вернуться к своим первоначальным максималистским оправданиям и требованиям войны. А также маскировал вопрос УПЦ МП в эту терминологию,

Аналитики отметили, что Кремль давно контролирует РПЦ и использует УПЦ МП как инструмент гибридной войны против Украины. Например, навязывая российскую идеологию украинцам и преследуя религиозные меньшинства на оккупированных территориях.

Еще одним примером снятия ответственности с России по достижению мира Институт назвал обвинения Украины в ударах по оккупированным территориям и резиденции Путина. Время, когда они прозвучали, по мнению аналитиков, удобно совпадало с мирными переговорами.

В общем, резюмировал ISW, российские власти и в дальнейшем отвергает мир на условиях, отличных от тех, что диктует Москва. А их целью является представить Украину главным препятствием для завершения войны.

