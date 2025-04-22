Призвали "расчистить препятствия": Россия хочет, чтобы Украина сняла запрет на переговоры с Путиным
- Кремль требует от Украины снять запрет на переговоры с Путиным, чтобы "расчистить препятствия" для мирных переговоров.
- Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина предпочитает переговоры с представителями России, а не с Путиным.
Кремль выдвинул еще одно требование относительно мирных переговоров. Там хотят, чтобы Украина сняла запрет на переговоры с Путиным.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова росСМИ. Ранее президент Зеленский говорил, что Украина предпочитает переговоры с представителями России, а не с самим Владимиром Путиным, потому что то, что говорит российский диктатор – игра в пинг-понг.
Смотрите также Ожидаем четкого ответа России на предложение не бить по гражданской инфраструктуре , – Зеленский
Москва требует от Киева "пойти на шаги"
Кремль призвал "расчистить препятствия" на переговорном пути.
При желании и открытости Украины Киев должен пойти на шаги, которые юридически расчистят препятствия для переговоров с Россией,
– цитируют росСМИ Пескова.
Приспешник Путина добавил, что российский диктатор неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам. И якобы его слова об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам – еще одно подтверждение этой готовности.
Правда, Песков не уточнил, что Путин цинично оправдывает удары России по гражданским тем, что ему там мерещится присутствие украинских военных.