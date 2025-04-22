Призвали "расчистить препятствия": Россия хочет, чтобы Украина сняла запрет на переговоры с Путиным

Кремль выдвинул еще одно требование относительно мирных переговоров. Там хотят, чтобы Украина сняла запрет на переговоры с Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова росСМИ. Ранее президент Зеленский говорил, что Украина предпочитает переговоры с представителями России, а не с самим Владимиром Путиным, потому что то, что говорит российский диктатор – игра в пинг-понг.

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Москва требует от Киева "пойти на шаги"

Кремль призвал "расчистить препятствия" на переговорном пути.

При желании и открытости Украины Киев должен пойти на шаги, которые юридически расчистят препятствия для переговоров с Россией,

– цитируют росСМИ Пескова.

Приспешник Путина добавил, что российский диктатор неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам. И якобы его слова об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам – еще одно подтверждение этой готовности.

Правда, Песков не уточнил, что Путин цинично оправдывает удары России по гражданским тем, что ему там мерещится присутствие украинских военных.