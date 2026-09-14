Кремль давит на США ради капитуляции Украины: ISW разоблачил манипуляции с мирными переговорами

Кремль пытается убедить Соединенные Штаты заставить Украину уступить территории, которые российская армия не в состоянии захватить в ходе боевых действий. Такие действия являются частью когнитивной войны Москвы, направленной на то, чтобы добиться капитуляции Киева без затрат ресурсов.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны.

Как Россия пытается манипулировать США в своих интересах?

Поводом для очередного всплеска обсуждений стало заявление зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера о якобы готовности большинства условий мирного соглашения. Однако позиция кремлевского руководства противоречит этим утверждениям, ведь Москва продолжает настаивать на выполнении своих максималистских требований.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков накануне заявил, что в переговорах остается множество нерешенных вопросов. Это прямо опровергает слова американских посредников о приближении к финальной договоренности.

В кремлевской концепции мирного урегулирования вывод украинских войск из Донецкой области является лишь исходным условием. Владимир Путин в дальнейшем требует полного отказа Украины от территории четырех областей, нейтрального статуса и смены политического руководства в Киеве.

В то же время реальная ситуация на линии соприкосновения свидетельствует о неспособности оккупантов реализовать эти планы. С марта 2026 года Силы обороны сдерживают продвижение врага, не позволяя ему добиться каких-либо территориальных завоеваний.

Недавно украинские военные полностью ликвидировали российский выступ к северу от Лимана. Это сняло угрозу окружения стратегического пояса городов-крепостей Донбасса со стороны Лимана и Доброполья.

По расчетам экспертов, текущие темпы продвижения не позволят российским войскам захватить Донецкую область даже к 2032 году. Кроме того, зимой и весной украинские силы освободили более 745 квадратных километров в трех областях.

Аналитики также прокомментировали призывы Дональда Трампа о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Они отмечают, что именно Владимир Зеленский неоднократно предлагал взаимное прекращение атак на энергетику, однако Москва отвергла эти инициативы.

Отметим, что дальнобойная кампания Украины направлена на подрыв экономического потенциала агрессора и защиту собственных гражданских объектов. В результате этих ударов доходы России от экспорта нефти и газа упали на треть, а на внутреннем рынке возник дефицит топлива.