Про це йдеться в новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Як Росія намагається маніпулювати США задля власної вигоди?

Приводом для чергового сплеску обговорень стала заява зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера про нібито готовність більшості умов мирної угоди. Проте позиція кремлівського керівництва суперечить цим твердженням, адже Москва продовжує наполягати на виконанні своїх максималістських вимог.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков напередодні заявив, що в переговорах залишається безліч невирішених питань. Це прямо спростовує слова американських посередників про наближення до фінальної домовленості.

У кремлівській концепції мирного врегулювання виведення українських військ з Донецької області є лише початковою умовою. Володимир Путін надалі вимагає повної відмови України від території чотирьох областей, нейтрального статусу та зміни політичного керівництва в Києві.

Натомість реальна ситуація на лінії зіткнення свідчить про неспроможність окупантів реалізувати ці плани. З березня 2026 року Сили оборони утримують просування ворога на рівні нульових територіальних здобутків.

Нещодавно українські військові повністю ліквідували російський виступ на північ від Лимана. Це зняло загрозу оточення стратегічного поясу міст-фортець Донбасу з боку Лимана та Добропілля.

За розрахунками експертів, поточні темпи просування не дозволять російським військам захопити Донецьку область навіть до 2032 року. Крім того, взимку та навесні українські сили звільнили понад 745 квадратних кілометрів у трьох областях.

Аналітики також прокоментували заклики Дональда Трампа щодо припинення ударів по російських нафтопереробних заводах. Вони наголошують, що саме Володимир Зеленський неодноразово пропонував взаємне припинення атак на енергетику, проте Москва відкинула ці ініціативи.

Зазначимо, що далекобійна кампанія України спрямована на підрив економічного потенціалу агресора та захист власних цивільних об'єктів. Внаслідок цих ударів доходи Росії від експорту нафти та газу впали на третину, а на внутрішньому ринку виник дефіцит пального.