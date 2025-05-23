Политолог и руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что таким отношением к мирному процессу Кремль демонстрирует неуважение к президенту США, который прилагает усилия для урегулирования войны в Украине. Также 23 мая состоялся первый этап обмена между Россией и Украиной по формуле "1000 на 1000", о чем стороны договорились на встрече в Стамбуле.

К теме Разговор Трампа с Путиным: о чем договорились и заявления Киева, Вашингтона и Кремля

Не хотят проводить даже "бутафорские" переговоры

Меморандум, предшествующий будущему мирному соглашению между Украиной и Россией, должна подготовить Москва и предложить его украинской стороне. Однако российский МИД начал придумывать "условия".

Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что для подписания меморандума якобы нужна "новая власть" в Украине. Как отметил россиянин, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук "может не подойти на роль подписанта", а президента Владимира Зеленского Кремль якобы считает "нелегитимным".

Это новая причина, чтобы вообще ничего не подписывать и показать тотальную абсурдность переговорного процесса,

– подчеркнул политолог.

На переговорах в Стамбуле, по его словам, были определенные договоренности, стороны обменялись письменными предложениями по режиму прекращения огня. После этого состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Также президент США поговорил с Владимиром Зеленским.

Этот Мусихин или перечит Путину, или это четкая команда непосредственно из Кремля, что никаких переговоров и никакого Ватикана не будет,

– предположил он.

Такие заявления, по мнению Чаленко, демонстрируют настроение россиян, что даже эти "бутафорские" переговоры они не очень хотят проводить, ведь их будут побуждать к каким-то компромиссам.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз указывал на нереалистичность требований России. Если бы она выразила реалистичные предложения, которые бы не нарушали украинскую Конституцию, то прогресс был бы вполне возможен.

Также это четкий месседж Трампу – как к нему относится лично Путин и Россия,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Это, добавил он, сигнал, что россияне в очередной раз кидают американцев. А Соединенные Штаты не используют время, которое нужно было бы сейчас для усиления давления на российского агрессора.

Напомним, что Владимир Зеленский на фоне разговора с Трампом и президента США с Путиным, отметил, что Украина не будет выводить войска с оккупированных территорий, как того требует Россия. Украинский президент объяснил, что главный конституционный долг его и военных, – защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Поэтому все ультиматумы России будут отклонены и "никто не будет сдавать свою землю, свои территории, людей и дома".