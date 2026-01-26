Договориться будет легче, политолог оценил обновленные составы переговорных делегаций Украины и РФ

После встреч Украины, США и России в Абу Даби внимание сместилось на то, кто именно сидит за столом переговоров. Деталей публично немного, но составы делегаций уже вызвали волну обсуждений и предположений.

Политолог Олег Постернак в эфире 24 Канала объяснил, почему появление большего количества военных и представителей силового блока может изменить тон разговора. По его словам, именно в таких форматах шанс на практические договоренности может возрасти, но есть нюанс, который не все замечают.

Военные в делегациях могут быстрее найти общий язык

Встречи в Абу Даби прошли за закрытыми дверями, поэтому официальных деталей о содержании разговоров почти нет. В то же время сам формат, по словам Олега Постернака, выглядел предметным, чем раньше, потому что военную и политическую части в нем четче развели.

Военный с военным, даже если они противники, договорятся быстрее, чем политик с политиком и дипломат с дипломатом,

– пояснил политолог.

Он назвал позитивным сигналом то, что в обновленных составах делегаций стало больше офицеров и представителей силового блока. Такой подход, по его логике, дает шанс говорить не лозунгами, а о практических вещах, которые напрямую зависят от ситуации на поле боя и механизмов выполнения договоренностей.

Кто вошел в обновленные делегации и почему это важно?

Постернак обратил внимание, что в обновленных составах стало больше людей из военного и силового блока, и это может повлиять на предметность разговоров. Он объяснил, что такие участники обычно говорят о механике, выполнения и контроле, а не о политических формулах.

Это положительная тенденция, что состав делегации содержит значительное количество военных офицеров,

– подчеркнул политолог.

С украинской стороны он вспомнил Кирилла Буданова и Михаила Гнатова, а также представителей СБУ и ГУР, которые привлечены к военным операциям. С российской стороны, по его словам, в перечне фигурировали руководитель главного управления генштаба Игорь Костюков и представители ФСБ и других силовых структур. Это, как он предположил, делает переговорный трек более прагматичным, но не означает, что Россия стала более готовой останавливаться.

О чем могли договариваться в Абу Даби и какие есть красные линии?

Постернак заметил, что встречи в Абу Даби остаются закрытыми, поэтому делать громкие выводы из публикаций в медиа опасно. Он пояснил, что даже если американские издания пишут о "производительности" и каком-то прогрессе в военной части, без подтвержденных деталей это скорее сигнал о направлении разговора, а не о готовых решениях.

В то же время политолог обратил внимание, что наряду с вопросами безопасности могла звучать и экономическая повестка дня. Его логика такова: если стороны обсуждают сценарии прекращения огня, параллельно возникают темы восстановления Украины и ресурсов, которые могут стать элементом будущих договоренностей.

В экономическом вопросе очень серьезный прогресс по определенным источникам,

– отметил Постернак.

Отдельный пласт, который время от времени всплывает в публичном пространстве, это Запорожская АЭС и возможные попытки навязать Украине "технические" схемы, в частности по электроэнергии. Постернак объяснил, что подобные конструкции для Киева упираются не в эмоции, а в рамки украинского права: любые форматы, которые выглядят как торговля с временно оккупированными территориями, создают риски уголовной ответственности для тех, кто их будет подписывать. Именно поэтому, по его словам, такие предложения могут подавать как "компромисс", но на практике они токсичны.

Украина не может торговать с временно оккупированными территориями. Менять законы и Конституцию никто не будет под российские прихоти,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что нынешний переговорный трек отличается от предыдущих попыток тем, что обсуждение все больше сводится к прикладным вещам, а не к требованиям переписать правила игры. Однако, подытожил Постернак, оценивать реальное содержание договоренностей можно будет только тогда, когда появится хотя бы минимум верифицированной информации.

Почему не стоит обесценивать переговоры?

В соцсетях и среди части политиков много скепсиса: переговоры называют "пустыми", а процесс воспринимают как дипломатический спектакль, который ничего не изменит. Он признал, что такие сомнения могут быть рациональными, но призвал не рубить с плеча и дать шанс треку, потому что для военных и тылового общества сама перспектива движения к прекращению огня важна.

Я за то, чтобы дать шанс миру,

– подчеркнул политолог.

Он предположил, что Россия теоретически может пойти на определенные шаги, если получит альтернативу, которую Кремль попытается продать как выгодную через экономические инструменты. В то же время Постернак подчеркнул: это лишь теоретическая рамка, и именно процесс в Абу Даби должен показать, способна ли она превратиться в реальные решения.

Украина, Америка, и россияне, которые сидя в Абу Даби и обедая вместе, это картинка которую трудно признать, воспринять и представить, но это дипломатический такт и протокольная этика,

– заметил Постернак.

Сама дипломатия иногда выглядит неприемлемо для общества, потому что требует протокола и внешней "нормальности" даже между сторонами, которые воюют. По его мнению, такие вещи не стоит автоматически трактовать как измену, ведь это часть правил, без которых переговоры не работают.

Не спешите это критиковать и размазывать как измену, дипломатия требует правил,

– заметил Постернак.

Политолог также обратил внимание, что в этом треке стороны уже говорят не только об общих формулах, но и о механике выхода из войны. В частности, речь идет о контроле и мониторинге прекращения огня, возможное использование технических средств наблюдения и варианты с нейтральными силами в демилитаризованных зонах.

Роль США в переговорах может быть решающей

Постернак объяснил, что нынешний формат отличается от предыдущих попыток тем, что на этот раз американское участие выглядит максимально высоким и нацеленным именно на результат.

Это говорит о том, что американцы увидели перспективу замирения, сформулировали проект мира и теперь будут делать все возможное, чтобы его достичь. И, возможно, это шанс на мир более существенный и реальный, чем то, что мы видели в Стамбуле,

– подытожил Постернак.

В то же время он подчеркнул: реальная эффективность станет понятной только тогда, когда процесс даст конкретные, верифицированные результаты, а не просто новые заявления.

