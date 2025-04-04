Как разговаривать с баллистическими ракетами? – Зеленский о переговорах

Зеленский в очередной раз напомнил, что готов к любым переговорам с Россией. Но пока именно Россия не демонстрирует желания вести переговоры.

Президент отметил, что сейчас Россия "ведет переговоры" только баллистическими ракетами несмотря на рассказы о желании мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского.

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Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией

Зеленский напомнил, что он не против ни одного формата переговоров с Россией, будь то прямые переговоры, или многосторонние, с посредниками или без них. Вопрос лишь в том, хочет ли этого Россия.

Желательно, чтобы любые переговоры были предметными. Как разговаривать напрямую с баллистическими ракетами?

– отметил Зеленский.

Он добавил, что инициатива США по перемирию является хорошей идеей. И именно прекращение огня, по мнению Зеленского, должно стать первым шагом к миру. После этого можно начать предметные переговоры.

"Надо, чтобы русские не были просто убийцами, а были готовы к дипломатии. Пока что они просто черти. Ну а как еще можно на них по другому сказать?" – добавил президент.