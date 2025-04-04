Президент зазначив, що нині Росія "веде переговори" лише балістичними ракетами попри розповіді про бажання миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського.

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Зеленський прокоментував можливість переговорів з Росією

Зеленський нагадав, що він не проти жодного формату переговорів з Росією, чи то прямі переговори, чи багатосторонні, з посередниками чи без них. Питання лише в тому, чи хоче цього Росія.

Бажано, щоб будь-які перемовини були предметними. Як розмовляти напряму з балістичними ракетами?

– зазначив Зеленський.

Він додав, що ініціатива США щодо перемир'я є хорошою ідеєю. І саме припинення вогню, на думку Зеленського, повинно стати першим кроком до миру. Після цього можна почати предметні переговори.

"Треба, щоб рускіє не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто чєрті. Ну а як ще можна на них по іншому сказати?" – додав президент.