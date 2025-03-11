В посте в Facebook участник переговоров в Джидде глава МИД Андрей Сибига объяснил, почему важно именно такое временное прекращение огня, передает 24 Канал.
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Что сказал Сибига
По словам министра, временное прекращение огня заработает только в случае согласия на него со стороны России.
Американская сторона сейчас будет говорить с россиянами об их готовности или неготовности завершать войну,
– сообщил чиновник.
Сибига указал, что перемирие предлагают установить на 30 дней, "потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте".
Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире,
– сказал министр.
Напомним, что США возобновили обмен разведданными с Украиной, а также поставки военной помощи.